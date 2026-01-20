Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: conheça Carlem Baia, candidata do Clube de Engenharia

Bacharel em Serviço Social, candidata aposta em temática inédita e em uma fantasia que exalta a força feminina no palco do concurso

O Liberal
fonte

Carlem Baia, candidata do Clube de Engenharia ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Representando o Clube de Engenharia, Carlen Baia é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Abaetetuba, ela acompanha o concurso desde a infância e vê no palco do Rainha a realização de um sonho cultivado ao longo dos anos.

“Sempre foi um sonho. Eu assisto ao Rainha das Rainhas desde criança, meu irmão sempre acompanhou o concurso e isso fez parte da minha vida desde muito cedo”, conta Carlen, que também tem histórico em concursos de beleza.

Bacharel em Serviço Social, a candidata destaca que a preparação para o Rainha das Rainhas envolve muito mais do que o desempenho artístico. “Tenho focado bastante no preparo físico e psicológico. Estou me dedicando ao máximo para abrilhantar a noite”, afirma.

Carlen Baia, candidata do Clube de Engenharia Rainhas 2026

Um dos diferenciais da trajetória de Carlen no concurso é a relação familiar com a equipe criativa. Um dos estilistas responsáveis pela fantasia é seu irmão, o que, segundo ela, torna o processo ainda mais especial. “Ter alguém da minha família envolvido nesse momento traz ainda mais responsabilidade e emoção”, diz.

Sobre a apresentação, Carlen adianta que a fantasia foi pensada para transmitir uma mensagem forte ao público. “O que eu posso falar da minha fantasia é que ela mostra a força feminina. Ela mostra que uma mulher, quando tem um sonho, pode realizá-lo da melhor forma”, destaca.

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas 2026: confira os clubes que estão na disputa pelo título
Evento chega à 78ª edição e já tem clubes confirmados

image Rainha das Rainhas: veja a lista completa de todas as vencedoras do concurso
Concurso de beleza do carnaval paraense chega à edição de 2026

O convite para representar o Clube de Engenharia veio em novembro de 2025, feito por um dos estilistas. A resposta foi imediata. “Não pensei duas vezes em aceitar. Sempre foi um sonho e eu esperei a hora certa para viver esse momento”, relembra.

Como diferencial no concurso, a candidata aposta em uma temática inédita, criada especialmente para ela. “É algo novo, pensado exclusivamente para essa apresentação. Estou muito confiante no que vamos levar ao palco”, conclui.

Saiba tudo sobre Carlen Baia, candidata do Clube de Engenharia ao Rainha das Rainhas 2026

  • Nome: Carlen Baia
  • Cidade: Abaetetuba
  • Signo: Câncer
  • Ocupação: bacharel em Serviço Social
  • Peso: 63 kg
  • Altura: 1,64 m
  • Instagram: @taty_baia
  • Estilistas: Marcos Avelino e Inry Gleyson
  • Coreógrafos: Ataíde Júnior e Yan Lobato
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rainha das rainhas 2026

rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda