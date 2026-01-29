Capa Jornal Amazônia
Rainha das Rainhas 2026: candidatas conhecem na Revemar o carro 0 KM, prêmio principal do concurso

Visita acontece na próxima segunda-feira (2), na unidade da Jerônimo Pimentel, com recepção especial e apresentação do veículo da marca Peugeot

O Liberal

As candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 vão conhecer de perto, na próxima segunda-feira (2), o grande prêmio do concurso: um carro zero quilômetro da marca Peugeot, ofertado pela Revemar. A visita está marcada para as 16h, na unidade da concessionária na avenida Jerônimo Pimentel, em Belém.

A ação faz parte da parceria estratégica entre a Revemar e o Grupo Liberal, que reforça o prestígio do maior concurso de beleza e fantasia do carnaval paraense, além de valorizar a experiência das candidatas nesta edição especial que marca os 50 anos da TV Liberal e os 80 do jornal O Liberal.

Recepção especial e apresentação do veículo

Durante a visita, as candidatas serão recebidas pela equipe da Revemar com um coquetel e participarão da apresentação oficial do veículo, que será entregue à vencedora do Rainha das Rainhas 2026.

A iniciativa marca mais um momento simbólico da programação do concurso, aproximando as participantes dos parceiros do evento e ampliando a visibilidade do prêmio principal, um dos mais aguardados da competição.

Parceria fortalece tradição do concurso

A parceria entre a Revemar e o Grupo Liberal reforça o compromisso com a tradição, o glamour e a grandiosidade do Rainha das Rainhas, que é considerado um dos concursos mais importantes do Norte e Nordeste do país.

Ingressos para o Rainha das Rainhas 2026

Os ingressos para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão à venda.

  • Pista: R$ 40 (primeiro lote).
  • Mesa (4 lugares): R$ 300.

Para compra online, o link é: https://tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026. A quantidade é limitada a 10 entradas por compra. As entradas físicas estão disponíveis nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém:

  • Avenida Gentil Bittencourt, 582.
  • Avenida Duque de Caxias, 869.

Também podem ser adquiridos na área de Assinaturas de O Liberal, na sede do Grupo Liberal, localizada na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco.

Patrocinadores e apoio do concurso

O concurso Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Cerveja Caribeña, Centro Universitário Fibra, Equatorial Energia e Shopping Bosque Grão-Pará. Tem apoio da construtora Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano, um carro Peugeot, é oferecido pela concessionária Revemar.

