Rainha das Rainhas 2026: 15 candidatas são apresentadas no Mercado de São Brás, em Belém

As 15 candidatas que disputarão o título da 78ª edição do concurso Rainha das Rainhas 2026 são apresentadas oficialmente nesta terça-feira (20), no Mercado de São Brás. Organizado pelo Grupo Liberal, este formato centralizado é inédito para a mostra das representantes dos clubes sociais de Belém.

Anteriormente, os clubes sociais eram responsáveis pela apresentação de suas rainhas. Agora, as jovens candidatas participam de uma programação exclusiva no próprio Mercado de São Brás. Este evento preliminar prepara o terreno para a grande noite do Rainha das Rainhas 2026, marcada para 7 de fevereiro no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, com transmissão ao vivo pelos veículos do Grupo Liberal.

Programação da apresentação

Meg Martins, coordenadora do Rainha das Rainhas 2026, detalhou a programação da tarde. A chegada das rainhas ao Mercado de São Brás foi às 18h. Em seguida, elas participaram de um breve ensaio com os coreógrafos Rolon Ho e Thaís Sousa. Entre 18h e 19h, ocorreu a passagem das faixas, onde as rainhas anteriores entregaram seus títulos às sucessoras. Às 19h05, as candidatas foram apresentadas ao vivo em uma entrada do telejornal JL2, da TV Liberal, finalizando com um desfile informal pelo espaço.

A apresentação das candidatas recebeu cobertura jornalística completa de todos os veículos do Grupo Liberal, garantindo o detalhamento do anúncio oficial das participantes.

Clubes participantes do Rainha das Rainhas 2026

Os clubes sociais de Belém com representantes na edição de 2026 são:

Sociedade Médico Cirúrgica do Pará

COCB

AABB

Tênis Clube

Grêmio Literário

Assembleia Paraense

Pará Clube

Paysandu

Tuna

Bragantino

Clube de Engenharia

Bancrévea

Guará Park

Pinheirense

Remo

Motivações das candidatas

A principal motivação para as 15 candidatas é a participação no concurso e a concretização do sonho de se tornarem rainhas. Elas também buscam contribuir para o enaltecimento do Carnaval de Belém e da cultura paraense. O período de um ano como rainha oferece a oportunidade de participar de diversos eventos e obter projeção profissional. A Rainha e as quatro princesas eleitas receberão convite especial para o Camarote de Milton Cunha na apoteose do Carnaval de Belém.