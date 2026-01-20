Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: 15 candidatas são apresentadas no Mercado de São Brás, em Belém

Evento no Mercado de São Brás marca formato inédito de apresentação das participantes do Grupo Liberal

O Liberal

As 15 candidatas que disputarão o título da 78ª edição do concurso Rainha das Rainhas 2026 são apresentadas oficialmente nesta terça-feira (20), no Mercado de São Brás. Organizado pelo Grupo Liberal, este formato centralizado é inédito para a mostra das representantes dos clubes sociais de Belém.

Anteriormente, os clubes sociais eram responsáveis pela apresentação de suas rainhas. Agora, as jovens candidatas participam de uma programação exclusiva no próprio Mercado de São Brás. Este evento preliminar prepara o terreno para a grande noite do Rainha das Rainhas 2026, marcada para 7 de fevereiro no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, com transmissão ao vivo pelos veículos do Grupo Liberal.

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas 2026 abre vendas de ingressos para a noite da 78ª edição do concurso
O evento está marcado para o dia 07 de fevereiro de 2026, no Hangar Centro de Convenções, em Belém

image 'Edição cheia de novidades', adianta coordenadora do Rainha das Rainhas 2026
A grande final do concurso está marcada para o dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, com transmissão ao vivo pela TV Liberal.

Programação da apresentação

Meg Martins, coordenadora do Rainha das Rainhas 2026, detalhou a programação da tarde. A chegada das rainhas ao Mercado de São Brás foi às 18h. Em seguida, elas participaram de um breve ensaio com os coreógrafos Rolon Ho e Thaís Sousa. Entre 18h e 19h, ocorreu a passagem das faixas, onde as rainhas anteriores entregaram seus títulos às sucessoras. Às 19h05, as candidatas foram apresentadas ao vivo em uma entrada do telejornal JL2, da TV Liberal, finalizando com um desfile informal pelo espaço.

A apresentação das candidatas recebeu cobertura jornalística completa de todos os veículos do Grupo Liberal, garantindo o detalhamento do anúncio oficial das participantes.

Clubes participantes do Rainha das Rainhas 2026

Os clubes sociais de Belém com representantes na edição de 2026 são:

  • Sociedade Médico Cirúrgica do Pará
  • COCB
  • AABB
  • Tênis Clube
  • Grêmio Literário
  • Assembleia Paraense
  • Pará Clube
  • Paysandu
  • Tuna
  • Bragantino
  • Clube de Engenharia
  • Bancrévea
  • Guará Park
  • Pinheirense
  • Remo

Motivações das candidatas

A principal motivação para as 15 candidatas é a participação no concurso e a concretização do sonho de se tornarem rainhas. Elas também buscam contribuir para o enaltecimento do Carnaval de Belém e da cultura paraense. O período de um ano como rainha oferece a oportunidade de participar de diversos eventos e obter projeção profissional. A Rainha e as quatro princesas eleitas receberão convite especial para o Camarote de Milton Cunha na apoteose do Carnaval de Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026

Rainha das rainhas
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda