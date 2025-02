Rainha das Rainhas 2025: saiba tudo sobre o desfile da candidata do Cassazum, Eliza Almeida

A jovem Eliza Almeida, de 25 anos, representa o Cassazum. Ela é pedagoga e bailarina, formada em dança pela UFPA. Ela usa a fantasia “Eliza, a bela turca”, assinada pelo estilista Zandro Gurjão, conta a história de Mariana, que fugiu da guerra entre o Pará e o Maranhão. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real.

A jovem foi encantada em uma arara de beleza rara e cujo canto ecoa pela floresta. A primeira parte da fantasia remete à nobreza e a realeza da sua vida como princesa turca, retratando também as caravelas, as ondas do oceano e o mar. Já a segunda parte da fantasia revela o processo de encantaria da bela turca, agora transformada na arara cantadeira, um ser de pura beleza e magia.

A maquiagem, assinada por Augusto Brito e Carlos de Moraes, remete ao universo turco, personificando a princesa num degradê de pedrarias, remetendo ao encantamento da cabocla mariana. Os coreógrafos são Marcelo Riva e William Quadros.

