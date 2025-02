Rainha das Rainhas 2025: inovação, beleza e emoção definem as candidatas deste ano, avaliam jurados

Inovação, beleza e emoção. São as definições dos seis jurados responsáveis pela escolha da Rainha das Rainhas 2025 neste domingo (23). Entre profissionais estiveram: André de Moraes (figurinista), Carlos Henrique Penna (designer de joias), Erick Gutierrez (coreógrafo), Felipe Lemos (coreógrafo), Stephanie Soares (jornalista e modelo) e Jô Castro (maquiadora). Para a escolha da soberana do carnaval paraense, os critérios observados pelo júri técnico foram: Fantasia, Apresentação Cênica e Beleza — requisitos determinados no regulamento do concurso, documento previamente conhecido por todos os representantes dos clubes.

Júri de Fantasia

André de Moraes é paraense de Castanhal, André se especializou em figurino após uma carreira no teatro e cinema. Morando no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, já trabalhou com celebridades como Paolla Oliveira, Xuxa, Maitê Proença e Glória Pires. Seu talento se destaca na criação de imagens sofisticadas e impactantes para TV, cinema e moda. ”Retornar à minha cidade para participar de um evento como esse é histórico. A expectativa era que as fantasias estivessem relacionadas ao tema das candidatas. Estamos trazendo um tema muito legal, que é muito precioso, a sustentabilidade. Foi impossível definir em uma palavra que não seja impactante”, relata.

VEJA MAIS

Outro responsável por avaliar a fantasia foi Carlos Henrique Penna, que é natural de Ipatinga (MG), iniciou sua carreira na arquitetura, mas encontrou na moda sua verdadeira paixão. Graduado em design de joias, fundou sua própria marca e suas criações já brilharam nas passarelas de Nova York, Paris, Milão e Londres. Foi destaque na Forbes Life como um dos designers que estão transformando a moda brasileira. “Assisti algumas edições no YouTube. Julguei os quesitos da fantasia e acabamento. Eu trabalho muito com celebridades no Carnaval, desenvolvendo acessórios. Acho que teve inovação”, pontua ele.

Júri de Apresentação Cênica

Para a apresentação cênica, a avaliação ficou por conta de Erick Gutierrez, coreógrafo, especialista em sapateado norte-americano, é um dos principais nomes da dança no Brasil. Foi jurado de grandes festivais e coreógrafo da "Dança dos Famosos" da Rede Globo. Já integrou musicais da Broadway e desenvolveu metodologias inovadoras para ensino da dança. “Estive em Belém outras vezes. O que pôde valer muito para a gente na parte de concepção de coreografia é a maneira como as candidatas se envolveram com a coreografia, relacionando com a trilha escolhida. E a intérprete em si, se esteve em harmonia com a trilha. Esperei o resgate do da raiz, porque as pessoas precisam valorizar sua cultura local. Todas belíssimas, destaca.

Quem também avaliou o critério foi o bailarino Felipe Lemos, também coreógrafo e diretor artístico, é conhecido por sua versatilidade em Ballet Clássico, Jazz Dance, Dança Contemporânea e Danças Urbanas. Premiado internacionalmente, também atua como palestrante e coach artístico, ampliando sua influência no cenário cultural. Conheço Belém de uma longa temporada e é a quarta vez que eu estive aqui. A expectativa era de muita criatividade: “O evento pede tudo isso dentro de tudo que pode acontecer. Avaliei coreografia com muita imparcialidade e muito carinho, sabendo de todo o processo que ocorreu dentro desses percursos. Definindo as apresentações: impactante”.

Júri de Beleza

E analisar a beleza ficou por conta de Stephanie Soares, jornalista, influenciadora e modelo. Ela iniciou sua carreira desfilando para marcas renomadas como Reinaldo Lourenço e Colcci. Com experiência na TV e assessoria de imprensa, atualmente comanda o Podcast Atmos. Unindo sua experiência no entretenimento à expansão de consciência, compartilha insights sobre cocriação e transformação pessoal. “Foi incrível conhecer o concurso e toda a conexão que Belém tem com o concurso. Para julgar, me atentei às cores, à postura, ao olhar, à sensualidade da mulher e toda história narrativa que elas carregam e como elas imprimem isso com a beleza interna e também externa”, frisa a profissional.

Jô Castro, que é maquiadora e autora do livro "Beleza por Jô Castro", também analisou o quesito beleza. Ela trabalhou por seis anos no "Domingão do Faustão" e assinou a maquiagem de diversas capas de revistas e desfiles de moda, incluindo o SPFW. “O determinante para a avaliação foram as tendências, postura, um pouquinho de tudo. Cada uma tem sua essência. Então, quis olhar e julgar, de coração, a beleza de cada uma, sendo justa”, observa Jô.

Apresentação da Escola de Samba Xodó da Nega abre o concurso

E em meio a muita alegria, a Escola de Samba Xodó da Nega abriu a programação do concurso na noite de sábado (22). Eles puderam apresentar o tema-enredo para o carnaval deste ano. O diretor de bateria da escola de samba, Andress Monteiro, conta que o momento é uma oportunidade importante para a agremiação. “Fizemos um grande espetáculo. A nossa Associação Carnavalesca foi convidada para representar nossa escola neste evento. E é uma coisa muito importante, para abrilhantar mais a nossa escola e abrilhantar esse grande evento”, comenta.

“Apresentamos o nosso samba enredo, que vamos para a Avenida de 2025, que fala sobre o Círio Nazaré. E apresentamos a nossa bateria e um pouco da letra do samba para o pessoal aqui presente aprender para o dia do nosso desfile. Vamos fazer um espetáculo lá na Aldeia Cabana. A importância de estar no Rainha das Rainhas é grande, porque muitas escolas querem entrar aqui. Então, sermos convidados para o Rainha da Rainha é uma coisa sensacional para a escola”, completa Andress.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.