Rainha das Rainhas 2025: Cerveja Caribeña é uma das apoiadoras oficiais do concurso deste ano

O Rainha das Rainhas 2025 iniciou na noite deste último sabado (22) e emendou na madrugada deste domingo (23) na sede da Assembleia Paraense, na avenida Almirante Barroso, em Belém. O concurso deste ano nomeou Lohanne Lima, do clube do Remo, como a nova rainha do carnaval paraense. A primeira princesa foi Eliza Almeida, do Cassazum; a segunda foi Yanna Meireles, do Pinheirense; a terceira foi Alana Moraes, do Guará Park; e a quarta foi Sammya Xavier, do Bancrévea.

Uma das marcas apoiadoras oficiais do evento deste ano foi a Caribeña, do Diretor-executivo da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), que produz a cerveja em Belém. Fundada em 2020, a marca é atualmente uma das principais do mercado. Em entrevista a Redação Integrada de O Liberal, Amanda Nery, dona da Rise Media, agência de marketing da Caribeña, comenta sobre a consolidação do nome da cerveja com o público com o passar do tempo.

“Podem perceber que a Caribeña vem vindo com cada vez mais força. Quando chega [o mês de] julho, em Salinas, a Caribeña está estampada [em todos os lugares]. Desde a entrada de Salinas até a Praia do Atalaia. Antes de trabalhar com a marca, eu já a admirava, porque aonde eu ia eu via a Caribeña. Neste ano, a Caribeña foi a patrocinadora oficial do aniversário de Belém, e está ganhando mais visibilidade. Hoje estamos aqui, no Rainha das Rainhas, com a Caribeña como apoiadora de um grande evento do nosso estado”, disse Amanda.

Na área dos camarotes da Assembleia Paraense, a Caribeña disponibilizou chopeira para os convidados VIPS, para degustação da cerveja composta por água com alto grau de pureza, Malte Munich importado da Alemanha e Lúpulo selecionado.

Rayana Corrêa, influenciadora da Caribeña, relembrou em entrevista que já participou do Rainha das Rainhas e, atualmente, é uma honra está a frente na divulgação da marca. “Já participei da Rainha das Rainhas, em 2006. Hoje, está divulgando no ‘Divulga Ray’, mostrando o concurso e a delícia que é a Caribeña, está sendo uma honra.”. “Gente, só provem, porque, de fato, a Caribeña entrega tudo isso que ela promete. A leveza dela, como é pura, é perfeita”, recomenda Rayana.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.