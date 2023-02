Rainha das Rainhas 2023: entidade metade mulher, meio cobra, é a fantasia da candidata do Bancrévea

Érica Venise tem 27 anos, é maquiadora profissional e artista plástica. Para o concurso ela vem de “Naga, a deusa serpente”. A personagem é uma entidade cultuada na Ásia, sendo metade mulher e metade cobra.

Na fantasia, à frente do resplendor, existe um “portal” que dá passagem a essa metamorfose, e faz referência à cultura Hindu e ao Vale das Serpentes. Já na parte de trás, há uma cobra que guarda o templo encantado em seu trono, que é a flor de lótus.

Toda a fantasia foi bordada com cristais, strass e semijoias. Os adornos são com penas, plumas e franjas. Toda a criação e coreografia são de André Chagas. Já a maquiagem e cabelo foram feitos pela própria candidata com apoio de Matheus Ramos.

