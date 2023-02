Érica Pinto promete levar um espetáculo para o Rainha das Rainhas 2023

Entre as candidatas que vão concorrer ao título de Rainha do Carnaval durante o maior concurso de beleza e fantasia da Região Norte está a maquiadora e artista plástica Érica Pinto. A jovem vai representar a Associação de Desportos Recreativa Bancrévea, que é um dos clubes mais tradicionais do concurso e está presente na competição desde a primeira edição. A candidata foi apresentada na última terça-feira (31).

O Rainha das Rainhas será um grande desafio para a Érica, que nunca participou de um concurso de beleza, mas a competição sempre fez parte de sua vida. "Estarei estreando em um concurso de beleza, mas eu acompanho o Rainha das Rainahs desde a infância, sempre torcendo e esperando as surpresas das apresentações", destaca a jovem.

Candidata Erica Venize com a diretoria do Bancrévea durante o coquetel de apresentação da rainha (Carmem Helena / O Liberal)

E por falar em apresentação, Érica ressalta que vai surpreender os jurados e o público. "Com certeza trarei um grande espetáculo para abrilhantar essa grande noite. Será a realização de um sonho. Minhas expectativas são as melhores para executar um bom trabalho e obter um bom resultado", afirma Érica.

A presidente do Bancrévea, Mara Santiago, destaca a importância do clube fazer parte de mais uma edição do concurso. "É uma honra muito grande o Bancrévea participar da 75ª edição do concurso, ainda mais depois de dois anos parado devido à pandemia. Isso aumenta mais o clima de confraternização entre os clubes sociais participantes, juntamente com a coordenação do Rainha das Rainhas 2023, as rainhas e suas equipes", ressalta Mara.

Preparação

Érica tem se dedicado, diariamente, aos treinos e ensaios para o grande dia da apresentação. Para a candidata, "a reta final está sendo bem intensa, tanto nos treinos quanto nos ensaios". Ela ainda reforça os planos para o futuro, caso seja a grande campeã do concurso.

"Tem sido bem árduo, porém, gratificante. Um trabalho encantador. Estou apaixonada pelo projeto. Quero desfrutar das oportunidades que o concurso pode proporcionar, iniciar novos projetos e reinar como uma boa soberana", finaliza Érica.

O Bancrévea já levou cinco títulos de rainha e sete de princesa. Na última edição, a candidata Rayssa Ribeiro representou o clube e conquistou o título de 1ª Princesa. Para este ano, a expectativa da agremiação é ter a sua candidata como a grande campeã da competição.

Érica se diz pronta para encarar o desafio de representar o Bancrévea no maior concurso de beleza e fantasia do Carnaval paraense (Reprodução/Arquivo Pessoal)

"Estamos confiantes. Nossa candidata tem muita garra e personalidade. Sabemos que ela e a sua equipe estão se esforçando ao máximo para trazer o título ao nosso clube. Estamos dando todo o apoio e logística necessários", complementa a presidente do clube, Mara Santiago.

Concurso

O Rainha das Rainhas 2023 será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar, e terá a cobertura completa dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal (O Liberal, Amazônia e Liberal FM), além de transmissão ao vivo pela TV Liberal e G1 Pará, e flashes dos bastidores em tempo real transmitidos pelo portal OLiberal.com.