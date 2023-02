Rainha das Rainhas 2023: com fantasia 'Hidra Lerna', Isadora Rêgo busca o título para a AP

Uma das candidatas mais jovens do concurso deste ano, Isadora Rêgo, de 18 anos, é estudante de odontologia e desfila para voltar a fazer o clube com mais títulos no Rainha das Rainhas voltar a vencer no concurso. Ela vem para a passarela com a fantasia “Hidra de Lerna”, personagem da mitologia greco-romana. A história conta que Hidra tinha o dom da dança, que impressionou Zeus, o maior deus do Olimpo.

Na mitologia, a esposa de Zeus, Hera, teria ficado enciumada com a presença de Hidra e, por este motivo, a condenou a viver no lago pantanoso de Lerna, transformando-a em um titã com várias cabeças de serpente.

Hidra de Lerna é citada como um dos 12 trabalhos de Hércules. Após sua morte, teria sido convertida nas constelações de sagitário e câncer. A criação é de Carlos Amilcar, com coreografia de Cristina Lobato e maquiagem de Junior Fiel.

Saiba mais sobre a candidata da Assembleia Paraense