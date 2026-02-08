Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Eloah Mourão, candidata da Assembleia Paraense

A candidata da Assembleia Paraense, que disputa o Rainha das Rainhas 2026, é Eloah Mourão Corrêa, natural de Belém, do bairro Cidade Velha. Acadêmica do curso de Medicina, ela entra na passarela com a fantasia “Pelo olhar de Alyáh”. Aquariana, Eloah tem 1,70 m de altura e pesa 65 kg.

Veja mais imagens da apresentação:

Eloah Corrêa (Assembleia Paraense) Foto: Igor Mota Foto: Igor Mota Foto: Igor Mota Foto: Igor Mota Foto: Igor Mota Foto: Carmem Helena

Conheça a história da fantasia da candidata da Assembleia Paraense

A fantasia “Pelo olhar de Alyáh” parte da ideia de que a força que habita em um grande artista não possui imagem nem forma. Ela não nasce no tempo, mas o atravessa, carregando intensidade e ousadia, impulsionando o existir.

Nesse universo, o tempo se dobra, o som se envolve em mistério e o palco entra em suspensão. A genialidade não desaparece: ela migra, cruza eras, rompe calendários e busca um novo lugar, um novo olhar e uma nova voz.

Essa força desperta presente, potente e inteira. O que foi sinfonia transforma-se em batida; o que foi silêncio torna-se presença, movimento e domínio. Alyáh permanece, sempre à espera de um novo corpo capaz de sustentá-la.

Na fantasia foram utilizados plumas de avestruz, penas de pavão, rabos de galo, cristais, strass, espelhos e mosaicos. A criação é assinada por Aline Dias e a coreografia é de Zandro Gurjão.

Saiba tudo sobre Eloah Mourão Corrêa

