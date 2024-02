Rainha das Rainhas 2024: Ganhadoras receberão bolsas de estudos

Além do título de Rainha das Rainhas 2024, a grande vencedora do concurso receberá uma bolsa de estudos integral no Centro Universitário Fibra. As princesas escolhidas pelos jurados também receberão um incentivo nos estudos, com bolsas parciais.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas.

VEJA MAIS

Para o reitor da instituição, professor Vicente Noronha, a parceira com o Grupo Liberal é uma oportunidade de incentivar a arte na sociedade paraense. “Atrelar o nome da Fibra a eventos dessa natureza tem uma importância muito grande, porque revela os artistas, e a arte precisa ser exposta, precisa ser valorizada no nosso Estado”, declara o professor.

Há oito anos, a instituição de ensino é patrocinadora do evento e oferece às candidatas a oportunidade de também seguir uma carreira universitária, além de incentivar e valorizar as várias formas de manifestação artística.

“Os clubes são valorizados, os estilistas são valorizados, e poder participar, patrocinar um evento desta natureza e com essa proporção que tem em todo o Estado, é muito importante porque fortalece o nome do Centro Universitário Fibra e fortalece o nosso compromisso e a nossa missão enquanto instituição de ensino superior”, declara o professor.

A Pró-reitora acadêmica da Fibra, Irene Noronha Seabra, destaca o compromisso da instituição em custear integralmente as mensalidades da grande vencedora do concurso, assim como arcar com metade do valor das parcelas da faculdade para as princesas escolhidas.

“Nós entendemos a arte, a cultura e a tradição da nossa região como algo de extrema importância e queremos ofertar essa bolsa e dar essa possibilidade de estudo. A gente entende que esse é o melhor presente que alguém pode receber, que é ter formação, para que tenha a possibilidade de mudar a sua vida, mudar a vida da sua família e de toda a região amazônica. Quando a gente fala em melhoria através da ciência e educação, a gente está falando em uma mudança mundial. Então, a gente fica muito feliz em poder participar e queremos estar presentes mais vezes”, afirma Seabra.

Além do Centro Universitário Fibra, o concurso Rainha das Rainhas também é patrocinado pelo banco digital PopBank.

Assista à disputa para ser a Rainha do Carnaval paraense