Rainha das Rainhas 2024: não classificadas deixam o palco do sob aplausos

Por trás das luxuosas fantasias, as oito candidatas que não foram classificadas para a fase final do Rainha das Rainhas 2024 têm histórias de superação que vão além das passarelas. As participantes que representaram a Tuna Luso, o Clube dos Advogados, do Tênis Clube, do Grêmio Recreativo Literário Português, do Bancrévea, do Clube de Engenharia, do Cassazum, e do Clube do Remo deixaram o palco do concurso, sob aplausos, com a sensação de dever cumprido.

“O Rainha das Rainhas foi um sonho realizado. Independente do resultado, eu tô muito feliz. Tenho certeza de que entreguei um bom trabalho. Sou muito grata a minha equipe, que entregou uma bela fantasia. A gente entregou tudo e com certeza com o dever cumprido”, afirmou Ingrid Kácia, candidata da Tuno Luso, que fez questão de ir até sua torcida para agradecer o apoio.

Heloysa Guimarães, do Clube de Engenharia. “Eu me sinto uma campeã só por ter participado. No palco a gente vê muita beleza, mas nos bastidores é bem tenso. A preparação é árdua. Eu estou muito feliz e realizada porque entreguei o meu melhor. Antes desse processo eu era muito tímida e hoje eu me sinto mais confiante e feliz comigo mesmo”, disse, emocionada.

Gabrielle Costa, do Clube do Remo, também se diz vitoriosa. “Quem iria ganhar já estava escrito por Deus. Só de estar aqui eu já estou muito feliz. É um sonho de criança que eu trouxe e me sinto vitoriosa”, disse, no camarim, enquanto abraçava as companheiras de concurso. “A sensação é de dever cumprido e de felicidade por ter participado. Venceu a melhor”, acrescentou Karina Rodrigues, do Grêmio Literário Portugues.

Vitorya Lima, do Bancrevea, e Ana Maria Marques, do Tênis Clube, também aguardaram no camarim o anúncio da vencedora. "Honrei minha equipe, meu clube e minha família. Saí realizada. Era um sonho de criança que realizei hoje”, disse Vitorya. Ana Maria também falou sobre realização de sonho. “Pra mim era algo muito distante. Eu vim de Breves (Marajó) para poder me apresentar nesse palco hoje, e se eu conseguir entregar pra mim é suficiente”, disse Ana Maria

Natália Leão, do Cassazum, e Ana Maria Rodrigues, do Clube de Engenharia, também fizeram questão de destacar a felicidade de participar do concurso, independente do resultado. “Dever cumprido, muito de estar aqui e grata à minha equipe”, disse Ana. Natália também agradeceu a todos que estiveram com ela na jornada de preparação para o Rainhas. “Eu só tenho a agradecer à minha família, ao clube e à minha equipe”.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas.

VEJA MAIS

Veja quem foram as oito candidatas não classificadas

6ª Grêmio Literário Português - Ana Karina Rodrigues

7ª Cassazum - Natália Leão

8ª Clube de Engenharia - Heloysa Rodrigues

9ª Tênis Clube - Maria Marques

10ª Clube dos Advogados - Lídia Negrão

11ª Tuna Luso - Ingrid Kácia

12ª Bancrevea - Vitorya Lima

13ª Clube do Remo - Gabrielle da Costa