Nayara Matoso se emociona após apresentação no Rainha das Rainhas 2026

Primeira a subir ao palco, representante da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará falou sobre sonho de infância realizado

Hannah Franco

A representante da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará (SMCP), Nayara Matoso, falou sobre a emoção após ser a primeira candidata a se apresentar no concurso Rainha das Rainhas 2026. Logo após deixar o palco, ela comentou a expectativa e o sentimento de dever cumprido ao vivenciar o momento que marcou a abertura oficial das apresentações.

Visivelmente emocionada, Nayara Matoso afirmou que a participação no concurso representa a realização de um sonho construído desde a infância. Bailarina clássica, ela contou que se prepara para o Rainha das Rainhas desde os primeiros passos no balé. “Estou muito emocionada e muito grata. Hoje é a realização de um sonho de infância. Eu me preparo para estar no Rainha das Rainhas desde os quatro anos de idade, quando comecei no balé clássico e passei a sonhar em viver esse momento”, disse.

A candidata também destacou o significado de representar uma instituição centenária e o valor simbólico do concurso para a cultura paraense. Segundo ela, independentemente da ordem de apresentação, o objetivo foi viver intensamente a experiência. “Eu acredito que tudo é propósito. Deus já escreveu esse momento. Independentemente do número, eu quis viver esse sonho representando a Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará. É uma grande honra participar de um concurso que representa identidade, representatividade e respeito à nossa cultura. Hoje, sem dúvida, é a realização do sonho da minha vida”, afirmou Nayara Matoso.

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal Rainha das Rainhas e no Youtube.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

