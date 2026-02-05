Line-up Rainha das Rainhas 2026: veja as atrações do concurso nesse ano

O Rainha das Rainhas 2026 se aproxima e as atrações musicais desse ano já estão confirmadas. O concurso ocorre no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém do Pará. Ao todo, 15 candidatas de clubes do estado concorrem ao título máximo do Carnaval paraense.

VEJA MAIS

Os portões abrem às 20h e a transmissão inicia às 21h30 no portal oliberal.com, com minuto a minuto e imagens ao vivo. Na televisão, o evento fica disponível aos telespectadores após o Big Brother Brasil. Nesse ano, três grupos convidados animam a noite.

Line-up Rainha das Rainhas 2026

A noite inicia com a Associação Carnavalesca Bole Bole, atual tricampeã do Carnaval de Belém. Em seguida, Carabao — O Máximo do Marajó agita a noite do RR 26. Antes do desfile das candidatas, o grupo Enedina Show Music se apresenta. Após a coroação da Rainha 2026, Carabao retorna no after party.