Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Line-up Rainha das Rainhas 2026: veja as atrações do concurso nesse ano

O evento ocorre no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém do Pará

Lívia Ximenes
fonte

O Rainha das Rainhas 2026 está marcado para o dia 7 de fevereiro (Igor Mota / O Liberal / Arquivo)

O Rainha das Rainhas 2026 se aproxima e as atrações musicais desse ano já estão confirmadas. O concurso ocorre no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém do Pará. Ao todo, 15 candidatas de clubes do estado concorrem ao título máximo do Carnaval paraense.

VEJA MAIS

image Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 visitam os bastidores da TV Liberal
Agenda integra a preparação para a 78ª edição do concurso e apresentou às candidatas a rotina da emissora

image Rainha das Rainhas 2026: candidatas conhecerão na Revemar o carro 0 KM prêmio principal do concurso
Visita acontece na próxima segunda-feira (2), na unidade da Jerônimo Pimentel, com recepção especial e apresentação do veículo da marca Peugeot

image Lohanne Lima relembra vitória no Rainha das Rainhas 2025 e fala sobre mudanças após o título
Campeã da 77ª edição do concurso afirmou que que a conquista trouxe autoconhecimento, oportunidades e inspiração para outras mulheres

Os portões abrem às 20h e a transmissão inicia às 21h30 no portal oliberal.com, com minuto a minuto e imagens ao vivo. Na televisão, o evento fica disponível aos telespectadores após o Big Brother Brasil. Nesse ano, três grupos convidados animam a noite.

Line-up Rainha das Rainhas 2026

A noite inicia com a Associação Carnavalesca Bole Bole, atual tricampeã do Carnaval de Belém. Em seguida, Carabao — O Máximo do Marajó agita a noite do RR 26. Antes do desfile das candidatas, o grupo Enedina Show Music se apresenta. Após a coroação da Rainha 2026, Carabao retorna no after party.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rainha das Rainhas 2026

RR 26

Rainha das rainhas
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda