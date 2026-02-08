Lígia Silva diz que já assistiu a apresentação mais de 3 vezes após o Rainha das Rainhas 2026

A representante da AABB no Rainha das Rainhas 2026, Lígia Silva, falou sobre a emoção vivida no palco e a dificuldade de lembrar dos detalhes da apresentação por conta da adrenalina. Em entrevista após o desfile, ela contou que precisou assistir ao vídeo diversas vezes para reviver o momento, que classificou como a realização de um sonho.

“É muita emoção, um sonho realizado. Tentei focar em não errar e nos jurados. Depois que desci do palco, já assisti à minha apresentação mais de três vezes no celular, porque a adrenalina estava tão alta que eu não conseguia lembrar de nada”, afirmou.

A candidata também avaliou de forma positiva o desempenho, mesmo diante do desafio físico da fantasia. “É muito importante para mim estar representando um clube tão tradicional. Dei o meu melhor, mesmo com a fantasia pesada, e estou confiante”, disse Lígia Silva.

Transmissão do evento

