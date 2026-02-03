Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

LibTalks: Luiz Urbano alerta para exageros nas fantasias do Rainha das Rainhas

Preparador de misses destaca a importância da harmonia entre beleza, tema e coreografia no concurso

Hannah Franco e Enderson Oliveira
Luiz Urbano, profissional de marketing, promotor de eventos e preparador de misses, no LibTalks. (Carmem Helena/O Liberal)

O LibTalks especial do Rainha das Rainhas 2026, exibido nesta terça-feira (3), contou com a participação de Luiz Urbano, profissional de marketing, promotor de eventos e preparador de misses. Ele comentou sobre os desafios e exageros que podem surgir durante a preparação das candidatas para o tradicional concurso paraense.

Durante a conversa com Ney Messias, diretor de entretenimento e da rádio web do Grupo Liberal, Urbano reforçou a necessidade de equilíbrio entre fantasia, coreografia e a beleza da candidata para que o desfile ganhe força e encante o público e os jurados.

Com experiência nos bastidores dos concursos de beleza, Luiz Urbano destacou que algumas fantasias acabam ofuscando a beleza natural das concorrentes ao exagerarem no conceito visual.

"Tem muitas viagens assim desnecessárias. Eu falo que o Rainha das Rainhas é a beleza, é a coreografia. Tem a fantasia? Tem. Mas quando a gente faz a união dos três quesitos… Às vezes, aquela fantasia tá bonita, mas tá se encaixando com o tema? Tá OK? Às vezes não. Às vezes o estilista exagera e prejudica a própria candidata", observou. Para ele, o segredo está na harmonia entre os elementos apresentados no palco. “Menos é mais, com certeza”, concluiu Urbano, ao ressaltar que ousadia precisa vir acompanhada de propósito e coerência visual.

