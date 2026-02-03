Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

LibTalks: Lohanne Lima conta que mentalizou a conquista do Rainha das Rainhas 2025

Programa recebeu a representante do Clube do Remo, que relembrou momento decisivo antes da conquista do título

Hannah Franco e Enderson Oliveira
fonte

LibTalks: Lohanne Lima conta que mentalizou a conquista do Rainha das Rainhas 2025 (Reprodução/YouTube)

O LibTalks desta terça-feira (3), conduzido por Ney Messias, diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, contou com a participação de Lohanne Lima, vencedora do concurso Rainha das Rainhas 2025 pelo Clube do Remo. A edição especial fez parte da programação rumo à escolha da nova Rainha das Rainhas 2026, marcada para sábado (7), e relembrou momentos marcantes da edição anterior, com destaque para o depoimento emocionante da campeã.

Durante a entrevista, Lohanne compartilhou uma das lembranças mais marcantes da sua preparação para o concurso. Ela contou que, na véspera do evento, durante o ensaio de passagem de palco, teve um momento de introspecção em meio aos holofotes. 

VEJA MAIS

image Lib Talks promove edição especial sobre o Rainha das Rainhas 2026 nesta terça-feira (3)
O Rainha das Rainhas é consagrado como o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil

image Lib Talks promove edição especial sobre o Rainha das Rainhas 2026 nesta terça-feira (3)
O Rainha das Rainhas é consagrado como o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil

"A melhor lembrança que eu tenho foi que, no dia do ensaio da passagem de palco, eu fui lá na frente, tinha uns holofotes, eu olhei e pensei: amanhã, quando eu pisar aqui, eu vou ser anunciada rainha. Mentalizei isso muito forte. Olhei para os meus pés, tive aquele momento só meu. E, no dia seguinte, aquilo realmente aconteceu, se concretizou", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

libtalks

Rainha das Rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda