LibTalks: Lohanne Lima conta que mentalizou a conquista do Rainha das Rainhas 2025

O LibTalks desta terça-feira (3), conduzido por Ney Messias, diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal, contou com a participação de Lohanne Lima, vencedora do concurso Rainha das Rainhas 2025 pelo Clube do Remo. A edição especial fez parte da programação rumo à escolha da nova Rainha das Rainhas 2026, marcada para sábado (7), e relembrou momentos marcantes da edição anterior, com destaque para o depoimento emocionante da campeã.

Durante a entrevista, Lohanne compartilhou uma das lembranças mais marcantes da sua preparação para o concurso. Ela contou que, na véspera do evento, durante o ensaio de passagem de palco, teve um momento de introspecção em meio aos holofotes.

"A melhor lembrança que eu tenho foi que, no dia do ensaio da passagem de palco, eu fui lá na frente, tinha uns holofotes, eu olhei e pensei: amanhã, quando eu pisar aqui, eu vou ser anunciada rainha. Mentalizei isso muito forte. Olhei para os meus pés, tive aquele momento só meu. E, no dia seguinte, aquilo realmente aconteceu, se concretizou", afirmou.