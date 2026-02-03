LibTalks especial revive memórias e bastidores do Rainha das Rainhas

Às vésperas da 78ª edição do Rainha das Rainhas, um dos concursos mais tradicionais do carnaval paraense, o LibTalks exibiu, nesta terça-feira (3), uma edição especial dedicada à história, aos bastidores e às transformações do evento ao longo das décadas. O episódio reuniu convidados ligados diretamente ao concurso e promoveu um encontro marcado por relatos pessoais, curiosidades e memória coletiva.

Participaram do programa o preparador de misses Luiz Urbano; a Rainha das Rainhas 2025, Lohanne Lima, representante do Clube do Remo; e o criador de conteúdo Yuri Mendes, responsável pelo perfil Eternas Rainhas, dedicado à preservação da história do concurso. A plateia foi composta por ex-candidatas do concurso, que também contribuíram com experiências vividas em diferentes períodos da competição.

O debate antecede a realização do Rainha das Rainhas 2026, marcada para este sábado (7), no Hangar – Centro de Convenções, em Belém. Criado há quase oito décadas, o concurso se consolidou como um dos principais eventos culturais do Pará, reunindo clubes sociais em uma disputa que combina espetáculo, tradição e identidade carnavalesca.

Durante o LibTalks, os convidados destacaram que o concurso vai além da noite da escolha da vencedora. Para Yuri Mendes, o Rainha das Rainhas construiu, ao longo do tempo, uma rede de vínculos que permanece mesmo após o fim da competição. “O concurso está sempre em evolução. Ele não acaba no dia 7, continua ao longo da vida. Muitas se tornam amigas, madrinhas umas das outras. Somos uma família”, afirmou.

A vencedora do Rainha das Rainhas 2025, Lohanne Lima, também ressaltou o impacto pessoal da experiência. Segundo ela, o concurso representou um processo de transformação e amadurecimento. “Eu me descobri como uma nova Lohanne após o concurso. Foram muitos desafios, mas realizar esse sonho foi muito gratificante”, disse. Para ela, estar reunida com ex-rainhas no LibTalks trouxe um sentimento de retorno e reconhecimento. “Foi um gostinho de nostalgia maravilhoso, uma honra”, afirmou.

Com longa atuação nos bastidores do evento, Luiz Urbano apresentou um panorama das mudanças técnicas observadas nos últimos anos. Ele destacou que a preparação das candidatas envolve hoje pesquisa aprofundada, planejamento estético e atenção à narrativa apresentada na passarela. “Não é apenas a fantasia ou o tema. Há estudo de música, maquiagem, conceito e estrutura”, explicou.

Entre as ex-soberanas presentes na plateia estava Maria Cecília Monteiro, vencedora do Rainha das Rainhas 1990. Para ela, revisitar a própria trajetória no concurso é sempre uma experiência marcante e reforça a importância de espaços como o LibTalks para compartilhar histórias. “É muito bom reencontrar todas e poder dividir as histórias”, afirmou.

Segundo ela, ao longo do concurso, muitas vezes é possível perceber quem será a próxima soberana. “A gente já sabe mais ou menos quem vai ganhar. Ela está diferente, é a iluminada. Não tem muito a ver com beleza ou com a fantasia. Tem a ver com o destino”, contou.

Ela também relembrou que, apesar de ter participado de outros concursos e de ter sido Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, o Rainha das Rainhas ocupa um lugar singular em sua história. “Rainha é diferente. É uma emoção que vem da infância da paraense, da mulher paraense. É um sonho e a emoção só sabe quem ganha”, afirmou.

Outro depoimento veio de Dayane Dourado, Rainha das Rainhas 2015, que também integrou a plateia do programa. Para ela, estar novamente reunida com outras ex-soberanas reforça sentimentos que atravessam o tempo. “O sentimento de estar aqui novamente é um sentimento de gratidão", disse.

"Todo ano que acontece o Rainha das Rainhas, esse sentimento fica guardado. É um sentimento de sonho e de realização, não só meu, mas de todas as rainhas”, completou.

Segundo Urbano, a evolução ocorre sem romper com a tradição. “O concurso precisa preservar sua essência, mas sempre há espaço para ajustes e novidades. As fantasias, por exemplo, passaram por uma transformação significativa e representam uma das maiores evoluções do Rainha das Rainhas”, concluiu.

Na edição de 2026, participam do concurso representantes de 15 clubes sociais, entre eles Clube do Remo, Paysandu, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Assembleia Paraense e Grêmio Literário e Recreativo Português.

