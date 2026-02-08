Influenciador Fernando Braga destaca ligação afetiva com o Rainha das Rainhas

O influenciador paraense Fernando Braga esteve presente como convidado no Rainha das Rainhas 2026 e falou sobre a relação afetiva que mantém com o concurso ao longo dos anos. Conhecido pelos vídeos nas redes sociais, ele destacou a importância histórica do evento e o vínculo construído desde quando atuava nos bastidores.

Ele lembrou que já trabalhou no concurso como maquiador e afirmou que retornar agora como convidado tem um significado especial. “É impossível não falar do Rainha com afeto e com história. O Rainha das Rainhas está dentro do nosso coração. Já trabalhei no concurso como maquiador e, hoje, estar aqui como convidado é uma honra”, afirmou.

O influenciador também defendeu que o Rainha das Rainhas ultrapasse as fronteiras regionais e receba maior valorização no cenário nacional. “O Rainha merece tudo de bom e, principalmente, reconhecimento nacional. É um dos únicos concursos desse porte que ainda resistem. Em outros lugares, como no Rio de Janeiro, esse formato já acabou. O Rainha das Rainhas merece muito que o Brasil reconheça sua importância”, disse Fernando Braga.

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal e Rainha das Rainhas e no Youtube.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.