Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Influenciador Fernando Braga destaca ligação afetiva com o Rainha das Rainhas

Influenciador paraense foi convidado do concurso e defendeu reconhecimento nacional do evento

Hannah Franco

O influenciador paraense Fernando Braga esteve presente como convidado no Rainha das Rainhas 2026 e falou sobre a relação afetiva que mantém com o concurso ao longo dos anos. Conhecido pelos vídeos nas redes sociais, ele destacou a importância histórica do evento e o vínculo construído desde quando atuava nos bastidores.

Ele lembrou que já trabalhou no concurso como maquiador e afirmou que retornar agora como convidado tem um significado especial. “É impossível não falar do Rainha com afeto e com história. O Rainha das Rainhas está dentro do nosso coração. Já trabalhei no concurso como maquiador e, hoje, estar aqui como convidado é uma honra”, afirmou.

O influenciador também defendeu que o Rainha das Rainhas ultrapasse as fronteiras regionais e receba maior valorização no cenário nacional. “O Rainha merece tudo de bom e, principalmente, reconhecimento nacional. É um dos únicos concursos desse porte que ainda resistem. Em outros lugares, como no Rio de Janeiro, esse formato já acabou. O Rainha das Rainhas merece muito que o Brasil reconheça sua importância”, disse Fernando Braga.

VEJA MAIS

image Conheça as 15 candidatas ao Rainha das Rainhas 2026
Evento será realizado no dia 7 de fevereiro, no Hangar, em Belém, e celebra a 78ª edição do tradicional concurso de beleza e fantasia do carnaval

image Torcida leva instrumentos musicais e anima o Rainha das Rainhas
Grupo de amigas que estão em meio a torcida do Rainha das rainhas inovaram e trouxeram instrumentos musicais para animar o público

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal Rainha das Rainhas e no Youtube.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rainha das rainhas 2026

Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda