Torcida leva instrumentos musicais e anima o Rainha das Rainhas

Grupo de amigas que estão em meio a torcida do Rainha das rainhas inovaram e trouxeram instrumentos musicais para animar o público

Maiza Santos

A torcida do Rainha das Rainhas apostou na animação e levou instrumentos musicais para embalar o público durante o concurso, transformando o espaço em um verdadeiro clima de festa. O som dos instrumentos ajudou a contagiar a plateia e reforçou a energia característica do evento, um dos mais tradicionais do Carnaval paraense.

A iniciativa partiu de um grupo de amigas, estudantes que integram a torcida da candidata da Assembleia Paraense. Elas destacaram que um momento especial como o Rainha das Rainhas merece celebração e alegria. Para o grupo, a música é uma forma de demonstrar apoio à candidata e de tornar a experiência ainda mais marcante para quem acompanha o concurso.

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal Rainha das Rainhas e no Youtube.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

