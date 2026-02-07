Torcida leva instrumentos musicais e anima o Rainha das Rainhas

A torcida do Rainha das Rainhas apostou na animação e levou instrumentos musicais para embalar o público durante o concurso, transformando o espaço em um verdadeiro clima de festa. O som dos instrumentos ajudou a contagiar a plateia e reforçou a energia característica do evento, um dos mais tradicionais do Carnaval paraense.

A iniciativa partiu de um grupo de amigas, estudantes que integram a torcida da candidata da Assembleia Paraense. Elas destacaram que um momento especial como o Rainha das Rainhas merece celebração e alegria. Para o grupo, a música é uma forma de demonstrar apoio à candidata e de tornar a experiência ainda mais marcante para quem acompanha o concurso.

