Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Estilista mostra processo de criação da fantasia de Layane Santos no Rainha das Rainhas 2026

Criação assinada por Matheus Souza destacou identidade amazônica com o tema “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”

Hannah Franco
fonte

Fantasia inspirada na Amazônia garantiu título de Layane Santos no Rainha das Rainhas 2026. (Instagram/@matheussouza__s)

A fantasia que levou Layane Santos, representante do Guará Park, ao título de Rainha das Rainhas 2026 foi detalhada nas redes sociais pelo estilista Matheus Souza, responsável pelo figurino. A coroação ocorreu na madrugada do último domingo (8), durante evento realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, e marcou a primeira vitória do clube no tradicional concurso carnavalesco.

Layane brilhou na passarela com a fantasia “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”, criação que uniu força feminina, tradição cultural e transformação simbólica, com forte inspiração na identidade amazônica.

VEJA MAIS

image Layane Santos, do Guará Park, é a Rainha das Rainhas 2026
Ela foi Araci: a metamorfose da artesã em búfalo e encantou o público e os jurados

image Classificação geral do Rainha das Rainhas 2026: veja o ranking final das candidatas
Layane Santos, do Guará Acqua Park, ficou em 1º lugar; concurso reuniu 15 representantes de clubes tradicionais do Pará

Em um carrossel publicado nas redes sociais, Matheus Souza apresentou todas as etapas do processo de produção da fantasia. As imagens mostram desde o desenho inicial, passando pela montagem da estrutura, até os ensaios e testes realizados por Layane antes da apresentação oficial.

Além do figurino, a performance contou com coreografia criada por Walter Júnior e Júnior Freitas, pensada para dialogar com o conceito visual da fantasia. Segundo o estilista, a apresentação foi dividida em dois momentos distintos: “No primeiro, ela veio homenageando uma artesã marajoara. Depois, ela se transformou em um búfalo e homenageou esse animal, que é o protetor do Marajó”, explicou Matheus Souza.

O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia.

A seguir, veja sete detalhes que marcaram a fantasia vencedora:

Cabeça de búfalo

image Um dos elementos mais comentados foi a grande cabeça de búfalo posicionada na parte traseira da fantasia, símbolo central da narrativa de transformação proposta pelo figurino. (Hannah Franco/O Liberal)

Mini cabeça de carabao

image Além da estrutura principal, Layane também carregava uma mini cabeça de búfalo, na cor preta, adornada com pedras brilhantes, reforçando o conceito da fantasia. (Hannah Franco/O Liberal)

Penas de pavão

image A composição contou com penas artificiais de pavão, mescladas a tons terrosos. (Hannah Franco/O Liberal)

Imagens de guarás

image Três imagens de guarás foram incorporadas à fantasia, em referência direta ao Guará Park, clube representado pela soberana. (Hannah Franco/O Liberal)

Cerâmicas marajoaras

image Objetos que remetem à cerâmica marajoara também fizeram parte da composição. (Hannah Franco/O Liberal)

Borboletas douradas

image Três imagens de guarás foram incorporadas à fantasia, em referência direta ao Guará Park, clube representado pela soberana. (Hannah Franco/O Liberal)

Grafismos pintados no corpo

image Além do figurino, a composição visual foi estendida ao corpo da rainha, com grafismos pintados diretamente na pele. (Hannah Franco/O Liberal)

Layane Santos (Guará Acqua Park)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

layane santos

guará park

Rainha das Rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda