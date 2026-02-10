Estilista mostra processo de criação da fantasia de Layane Santos no Rainha das Rainhas 2026

A fantasia que levou Layane Santos, representante do Guará Park, ao título de Rainha das Rainhas 2026 foi detalhada nas redes sociais pelo estilista Matheus Souza, responsável pelo figurino. A coroação ocorreu na madrugada do último domingo (8), durante evento realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, e marcou a primeira vitória do clube no tradicional concurso carnavalesco.

Layane brilhou na passarela com a fantasia “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”, criação que uniu força feminina, tradição cultural e transformação simbólica, com forte inspiração na identidade amazônica.

Em um carrossel publicado nas redes sociais, Matheus Souza apresentou todas as etapas do processo de produção da fantasia. As imagens mostram desde o desenho inicial, passando pela montagem da estrutura, até os ensaios e testes realizados por Layane antes da apresentação oficial.

Além do figurino, a performance contou com coreografia criada por Walter Júnior e Júnior Freitas, pensada para dialogar com o conceito visual da fantasia. Segundo o estilista, a apresentação foi dividida em dois momentos distintos: “No primeiro, ela veio homenageando uma artesã marajoara. Depois, ela se transformou em um búfalo e homenageou esse animal, que é o protetor do Marajó”, explicou Matheus Souza.

O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia.

A seguir, veja sete detalhes que marcaram a fantasia vencedora:

Cabeça de búfalo

Um dos elementos mais comentados foi a grande cabeça de búfalo posicionada na parte traseira da fantasia, símbolo central da narrativa de transformação proposta pelo figurino. (Hannah Franco/O Liberal)

Mini cabeça de carabao

Além da estrutura principal, Layane também carregava uma mini cabeça de búfalo, na cor preta, adornada com pedras brilhantes, reforçando o conceito da fantasia. (Hannah Franco/O Liberal)

Penas de pavão

A composição contou com penas artificiais de pavão, mescladas a tons terrosos. (Hannah Franco/O Liberal)

Imagens de guarás

Três imagens de guarás foram incorporadas à fantasia, em referência direta ao Guará Park, clube representado pela soberana. (Hannah Franco/O Liberal)

Cerâmicas marajoaras

Objetos que remetem à cerâmica marajoara também fizeram parte da composição. (Hannah Franco/O Liberal)

Borboletas douradas

Grafismos pintados no corpo

Além do figurino, a composição visual foi estendida ao corpo da rainha, com grafismos pintados diretamente na pele. (Hannah Franco/O Liberal)

