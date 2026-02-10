Estilista mostra processo de criação da fantasia de Layane Santos no Rainha das Rainhas 2026
Criação assinada por Matheus Souza destacou identidade amazônica com o tema “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”
A fantasia que levou Layane Santos, representante do Guará Park, ao título de Rainha das Rainhas 2026 foi detalhada nas redes sociais pelo estilista Matheus Souza, responsável pelo figurino. A coroação ocorreu na madrugada do último domingo (8), durante evento realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, e marcou a primeira vitória do clube no tradicional concurso carnavalesco.
Layane brilhou na passarela com a fantasia “Araci: a metamorfose da artesã em búfalo”, criação que uniu força feminina, tradição cultural e transformação simbólica, com forte inspiração na identidade amazônica.
VEJA MAIS
Em um carrossel publicado nas redes sociais, Matheus Souza apresentou todas as etapas do processo de produção da fantasia. As imagens mostram desde o desenho inicial, passando pela montagem da estrutura, até os ensaios e testes realizados por Layane antes da apresentação oficial.
Além do figurino, a performance contou com coreografia criada por Walter Júnior e Júnior Freitas, pensada para dialogar com o conceito visual da fantasia. Segundo o estilista, a apresentação foi dividida em dois momentos distintos: “No primeiro, ela veio homenageando uma artesã marajoara. Depois, ela se transformou em um búfalo e homenageou esse animal, que é o protetor do Marajó”, explicou Matheus Souza.
O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia.
A seguir, veja sete detalhes que marcaram a fantasia vencedora:
Cabeça de búfalo
Mini cabeça de carabao
Penas de pavão
Imagens de guarás
Cerâmicas marajoaras
Borboletas douradas
Grafismos pintados no corpo
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA