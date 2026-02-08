Eduarda Barros destaca leveza em apresentação apesar de fantasia de 45 kg

A representante do Clube do Remo no concurso Rainha das Rainhas 2026, Eduarda Barros, falou sobre a experiência de subir ao palco do evento, realizado no Hangar, e destacou que a leveza foi o principal sentimento durante a apresentação. Em entrevista após o desfile, ela afirmou que conseguiu executar tudo o que foi planejado, mesmo utilizando uma fantasia considerada um dos maiores desafios físicos da noite.

Ela contou que a fantasia pesava cerca de 45 quilos, mas que isso não comprometeu o desempenho. “Eu queria estar leve no palco, fazer uma apresentação alegre, com tudo aquilo que a gente planejou. Mesmo com a fantasia muito pesada, consegui executar a coreografia e usar todo o espaço do palco, como era a nossa intenção”, afirmou.

A candidata também destacou que manteve o foco nos jurados durante toda a apresentação, sem perder a conexão com o público. “Meu foco principal foram os jurados, mas também a apoteose. Depois, pude agradecer à minha torcida e a todas as pessoas que estavam torcendo por mim. Acredito que conseguimos entregar beleza na fantasia e dança para quem estava assistindo”, disse Eduarda Barros.

