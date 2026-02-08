Capa Jornal Amazônia
Eduarda Barros destaca leveza em apresentação apesar de fantasia de 45 kg

Representante do Clube do Remo afirma que foco nos jurados e na dança marcou desfile no Rainha das Rainhas

Hannah Franco

A representante do Clube do Remo no concurso Rainha das Rainhas 2026, Eduarda Barros, falou sobre a experiência de subir ao palco do evento, realizado no Hangar, e destacou que a leveza foi o principal sentimento durante a apresentação. Em entrevista após o desfile, ela afirmou que conseguiu executar tudo o que foi planejado, mesmo utilizando uma fantasia considerada um dos maiores desafios físicos da noite.

Ela contou que a fantasia pesava cerca de 45 quilos, mas que isso não comprometeu o desempenho. “Eu queria estar leve no palco, fazer uma apresentação alegre, com tudo aquilo que a gente planejou. Mesmo com a fantasia muito pesada, consegui executar a coreografia e usar todo o espaço do palco, como era a nossa intenção”, afirmou.

A candidata também destacou que manteve o foco nos jurados durante toda a apresentação, sem perder a conexão com o público. “Meu foco principal foram os jurados, mas também a apoteose. Depois, pude agradecer à minha torcida e a todas as pessoas que estavam torcendo por mim. Acredito que conseguimos entregar beleza na fantasia e dança para quem estava assistindo”, disse Eduarda Barros.

VEJA MAIS

image Layane Santos, do Guará Park, é a Rainha das Rainhas 2026
Ela foi Araci: a metamorfose da artesã em búfalo e encantou o público e os jurados

image Rainhas 2026: saiba tudo sobre a apresentação de Eduarda Barra, candidata do Clube do Remo
Modelo e acadêmica de Enfermagem, a representante de Limoeiro do Ajuru apresenta a fantasia “Shallimar”, inspirada na essência do amor e na tradição oriental

Transmissão do evento

A cobertura completa está sendo realizada pelo Grupo Liberal, com mais de cinco horas de transmissão e conteúdos exclusivos durante todo o evento, no portal, nas redes sociais de OLiberal Rainha das Rainhas e no Youtube.

Patrocinadores e prêmio do Rainha das Rainhas 2026

Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Rainha das Rainhas 2026
Rainhas 2026
