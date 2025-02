Alana Moraes, 3ª princesa do Rainha das Rainhas 2025, já brilhou em concurso de beleza mundial

Na madrugada deste domingo (22), o Rainha das Rainhas 2025 coroou sua vencedora e destacou talentos que já brilharam além das passarelas paraenses. Entre elas, Alana Rodrigues, eleita 3ª princesa na 77ª edição do concurso, possui um currículo de peso: a paraense foi uma das candidatas ao título de Miss T World 2024, um dos mais prestigiados concursos de beleza para mulheres trans no cenário internacional.

Representando o Brasil na disputa, Alana alcançou o quarto lugar no Miss T World, cuja vencedora foi a equatoriana Reyna Morocho. A jovem de 28 anos, formada em estética e atuante como maquiadora profissional, se destacou entre diversas competidoras e trouxe visibilidade para o talento e beleza paraense em nível mundial.

Antes de sua participação no Miss T World, Alana Rodrigues foi eleita uma das campeãs do Miss T World Brasil 2024, garantindo sua vaga para representar o país na etapa global. O concurso nacional teve uma proposta inovadora, selecionando três vencedoras com destinos diferentes no cenário internacional.

No Rainha das Rainhas 2025, Alana vestiu a exuberante fantasia "Naiá, a lenda da vitória-régia", inspirada na história indígena da jovem apaixonada pela lua Jací. Representando o Guará Acqua Park, a candidata encantou o público e os jurados com sua performance e riqueza de detalhes em sua vestimenta.

