Projeto Ateliê Livre promove terceira edição de evento que une sociedade a atividades culturais

O projeto Ateliê Livre, idealizado pelo artista Marcelo Lobato em fevereiro de 2022, realiza, no dia 06 de junho, uma programação cultural extensa em edição junina. Programada para o período da manhã, a dinâmica das atividades estimula o contato direto e a permanência de moradores, artistas, artesãos e pequenos comerciantes na área pública, no espaço, utilizando a produção cultural como meio para a integração e a convivência social.

“É um evento voltado para toda a família, você chega lá, tem oficina de serigrafia, música, comida, oficinas de origami, dentre outros. Para a edição junina, vai ter muita coisa, principalmente durante a semana que antecede o ateliê, por exemplo, agora vai ter uma oficina para confeccionar aqueles cabeçudos, uma pessoa também trabalha com a questão do arte e ofício, porque essa época é muito procurado para alugar, para comprar, para se apresentar aos cabeçudos, e é um trabalho que já não é tão popular assim, algumas instituições ainda mantêm essa tradição. Vai ter uma oficina de xilogravura com a Laís Cabral, no sábado vai ter a de desenho e quadrinho com a Maitê, e uma de colagem com a professora Júlia”, explica Marcelo Lobato.

A programação do Ateliê Livre é aberta para pessoas de todas as idades que tenham interesse nas atividades oferecidas, com um cronograma que inclui oficina de quadrinhos com a arte-educadora Maitê Nogueira, oficina de colagem analógica com profissional a confirmar e oficina de perna-de-pau ministrada pelo coletivo Revoada Pernalta.

As inscrições podem ser feitas de forma online no @atelieda25pontocultural.

As atrações temáticas trazem a apresentação da quadrilha junina com o grupo Manas, brincadeiras de pau de sebo e pescaria para o público infantil, além da realização de um bingo. O evento conta ainda com uma feira voltada para a comercialização de produtos da economia criativa, pocket show com Walter Oliveira e discotecagem conduzida por Jô Santo.

A iniciativa é organizada pelo Ateliê da 25 Ponto Cultural e recebe fomento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), ligada ao Ministério da Cultura. A equipe de trabalho é composta pelo coordenador geral Marcelo Lobato, pela produtora executiva e fotógrafa Karina Martins e pela produtora cultural Laís Cabral.

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O projeto Ateliê Livre se utiliza do processo de reurbanização da Avenida Rômulo Maiorana para apontar discussões sobre a ocupação e o uso de áreas públicas por parte da sociedade civil. O canteiro central da via funciona historicamente como ponto de convivência e referência para os moradores do bairro do Marco, realizando atividades culturais na área verde da avenida. A iniciativa independente oferece ações gratuitas que abrangem oficinas de capacitação, apresentações musicais, espaço de recreação infantil, sessões de pintura ao ar livre, exposição fotográfica em varal, brechó e uma feira de economia criativa com foco no empreendedorismo de mulheres.

“O Ateliê Livre veio de uma necessidade de abrir um espaço para receber o público, mas não somente ligado à arte, e sim criar um espaço democrático onde a comunidade pudesse ir até o ateliê, entrar e conhecer, onde são frequentados por vários artistas, nós somos oito artistas, nove, e tirar aquela mística de que um espaço cultural é um local onde só artista frequenta e intelectuais, e não, na verdade, o ateliê é um espaço coletivo para o público também vir conhecer um pouco da nossa produção e quando a gente expande ele para a rua, a gente começa a convidar outras pessoas”, explica Marcelo Lobato.