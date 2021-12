Zequinha Marinho se filia ao Partido Liberal (PL)

Na tarde desta quarta-feira, 22, o senador Zequinha Marinho assinou ficha de filiação do Partido Liberal (PL) e assim se desvinculou do PSC. O parlamentar de 62 anos teve a ficha abonada pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, e agora integra os quadros do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro.

“Essa movimentação é uma consequência direta do processo de alinhamento político-partidário que estamos construindo junto ao governo federal na intenção de assegurar que mais ações, projetos, programas e recursos financeiros cheguem à população de mais de 8,7 milhões de paraenses”, diz um trecho da nota divulgada pela assessoria de imprensa do senador Zequinha Marinho.

Marinho diz ser parceiro e compartilha dos “planos de construção de um novo Brasil”. E que os planos vêm sendo traçados pelo governo Bolsonaro e que resultaram no Auxílio Brasil, segundo ele “maior programa social do mundo”. A ajuda que vem dando ao Brasil, em especial ao Estado do Pará, teriam o levado ao Partido Liberal.

“Estou certo que essa ida ao PL vem para somar e fortalecer nossa parceria com o governo federal, aproximando as políticas públicas federais dos cidadãos paraenses, sobretudo daqueles mais necessitados e que dependem do repasse federal para ter uma vida melhor”, diz outro trecho da nota.

A nota é finalizada com a frase “O Pará e o Brasil precisam se alinhar e se aliar para que possamos avançar!”