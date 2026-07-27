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Política

Zema sobre Joaquim Barbosa na vice: Devemos marcar conversa e afinar com partido

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, revelou ter tido um "breve" contato com o ex-ministro do Supremo; nova reunião é esperada

O Liberal
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Romeu Zema é ex-governador de Minas Gerais (Divulgação/Novo)

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência pelo Novo, Romeu Zema, admitiu nesta segunda-feira, 27, ter conversado com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa sobre a possibilidade de assumir o posto de vice em sua chapa.

Segundo Zema, haverá uma nova reunião com Barbosa, mas a decisão final caberá ao partido Novo. "Tive uma conversa muito breve com ele. Não temos nada definido. Devemos marcar outra conversa, mas depende do partido afinar, concordar com o nome", declarou o candidato a jornalistas após a convenção que confirmou sua candidatura.

O ex-governador também elogiou o ex-ministro do STF. "Joaquim Barbosa foi, com toda certeza, o ministro que nunca fez nada que desabone a conduta dele. Nunca teve contrato milionário, teve uma carreira irretocável", afirmou Zema.

Chapa pura é opção para Romeu Zema

Romeu Zema admitiu a possibilidade de apresentar uma chapa pura na disputa pela Presidência. Ele destacou que a sigla do Novo decidirá sobre a composição até o fim do prazo das convenções partidárias, previsto para 5 de agosto.

"Não temos ainda essa definição. Será dada ao prazo legal, que é 5 de agosto. Teremos como pré-requisito uma pessoa com ficha limpa. Há diversas conversas em andamento com pessoas de fora. Uma chapa pura é uma opção também", explicou o candidato.

Romeu Zema sobre Flávio Bolsonaro

Questionado sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu adversário na disputa, Romeu Zema evitou comentar diretamente. Ele optou por não aprofundar a discussão sobre o tema.

"O que eu tinha de falar sobre o candidato já disse, já me manifestei. Como disse agora há pouco, tudo acontece numa eleição. Não tem nada que é tão incerto, que muda tanto. Já tivemos aqui no Brasil eleições que tiveram mudanças muito maiores do que qualquer um seria capaz de prever", declarou Zema aos jornalistas.

Zema era aliado de Flávio Bolsonaro, mas disse ter ficado chocado com as revelações de que o senador pediu dinheiro ao dono do Master, Daniel Vorcaro, para financiar a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Após críticas de parte da direita, Zema reduziu os comentários sobre Flávio.

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