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eleições 2026

TSE receberá embaixadores em 17 de agosto para apresentar sistema eletrônico de votação

Representação dos Estados Unidos está entre as embaixadas convidadas

Estadão Conteúdo

27 de julho de 2026 às 15:52

Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ( Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil )

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promoverá, em 17 de agosto, uma reunião com embaixadores de países que mantêm representação diplomática no Brasil para apresentar o funcionamento do sistema eletrônico de votação. Entre os convidados estará a representação dos Estados Unidos, após a embaixada americana procurar a área internacional do TSE para discutir uma possível visita de integrantes do governo norte-americano.

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O tribunal informou que o tema pretendido pelos representantes norte-americanos não foi detalhado e que a agenda acabou não sendo marcada em razão do recesso do Judiciário.

O encontro de 17 de agosto será conduzido pelo presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques, que voltará a apresentar aos representantes estrangeiros o funcionamento da urna eletrônica e das etapas de segurança adotadas no processo eleitoral brasileiro.

A iniciativa dá continuidade ao diálogo institucional promovido pela Corte com o corpo diplomático. Em 16 de junho, Nunes Marques já havia se reunido com 25 embaixadores para explicar o modelo brasileiro de votação eletrônica, destacando os mecanismos de transparência, fiscalização e auditoria que cercam as eleições.

Até o momento, já confirmaram participação como Missões de Observação Eleitoral (MOEs) a Organização dos Estados Americanos (OEA), a União Europeia, o Parlasul, o Carter Center, a União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore) e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (ROJAE-CPLP).

O TSE também encaminhou convites à União Africana e à Liga Árabe para integrar o grupo de observadores internacionais. A participação dessas missões segue as regras previstas na Resolução nº 23.678/2021, que estabelece os critérios para credenciamento e atuação de observadores eleitorais durante o processo de votação brasileiro.

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