Zambelli contrata nova defesa no Brasil e avalia permanência na Itália

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) decidiu contratar um novo advogado para atuar em sua defesa no Supremo Tribunal Federal (STF). Paralelamente, a parlamentar tem mantido conversas com um advogado na Itália, país onde se encontra atualmente, na tentativa de garantir sua permanência no território europeu.

A decisão ocorre após a renúncia de seu então defensor, Daniel Bialski, confirmada logo após a divulgação de que Zambelli havia deixado o Brasil. Mesmo com a renúncia, conforme estabelece a legislação, Bialski permanece responsável pelo caso por um período de até dez dias — prazo que se encerra na próxima sexta-feira (13) — para que a parlamentar tenha tempo hábil de nomear nova representação legal.

Caso não o fizesse, a Defensoria Pública da União (DPU) assumiria a defesa da parlamentar.

Zambelli confirmou à CNN que está na Itália. O Ministério da Justiça aguarda a chegada dos documentos relativos à extradição da deputada para dar prosseguimento à ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Em maio, a parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão, à perda do mandato na Câmara dos Deputados e ao pagamento de uma indenização de R$ 2 milhões. A decisão se refere ao caso da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Embora tenha recorrido, o recurso foi rejeitado por unanimidade pela Primeira Turma do STF na última sexta-feira (6).

O próximo passo no processo de extradição é a formalização do pedido por parte do Ministério da Justiça, que será então encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores. A pasta ficará encarregada de apresentar a solicitação à chancelaria italiana.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia