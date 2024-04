Wladimir Costa será solto nesta quinta (25/04), confirma advogado

O ex-deputado federal Wladimir Costa deverá sair do Complexo Penitenciário de Americano nesta quinta-feira (25/04), após concessão de uma liminar de ordem de Habeas Corpus. A confirmação foi feita pelo advogado de Wlad, Humberto Bulhosa, ao Grupo Liberal na manhã desta quinta. A soltura ocorre uma semana após a prisão cautelar do ex-deputado, suspeito de cometer uma série de crimes de violência política de gênero contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB-PA).

O advogado de Wlad não disse a que horas deve ocorrer a soltura de seu cliente. "Isso é com a Seap [Secretaria de Estado de Administração Penitenciária], sem previsão de horário", informou.

Wladimir Costa foi detido pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém na última quinta-feira (18/04), após um pedido do Tribunal Eleitoral Regional do Pará (TRE-PA). Segundo a PF, ele cometeu crime de violência política de gênero ao expor a vida privada da deputada paraense em suas redes sociais, onde transmitia frequentemente lives para disseminar boatos e discursos de ódio principalmente contra adversários políticos.

A parlamentar se manifestou no dia da prisão, afirmando em nota pública que o ex-deputado praticou contra ela "uma série de crimes", incluindo violência política de gênero, extorsão, injúria, difamação, perseguição e violência psicológica contra a mulher. O caso tramita em segredo de justiça na 1° Zona Eleitoral de Belém