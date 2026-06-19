Votos voltarão para mim, uma vez que está se provando corrupção de amigos do Lula, diz Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou em entrevista ao SBT News nesta sexta-feira, 19, que crê na reconquista de votos perdidos após a operação da Polícia Federal contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), num momento em que pesquisas eleitorais têm mostrado maior vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual segundo turno da eleição.

Na ocasião, o pré-candidato à presidência da República pelo PL comentou sobre também estar envolvido no escândalo do Banco Master, com a revelação de um áudio pelo The Intercept Brasil em que o senador pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, para bancar a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, intitulada "Dark Horse".

"Se a lógica serve para justificar uma suposta queda minha nas pesquisas, por causa de uma relação privada, o que dirá então? Esses votos todos voltarão para mim agora, uma vez que está se comprovando que há corrupção por parte da relação de amigos do Lula junto ao Vorcaro", declarou.

Flávio disse que sempre defendeu a instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o Banco Master e afirmou que o escândalo sobre Vorcaro "é do PT". O senador reiterou a alegação que fez outras vezes sobre a sua relação com o banqueiro ter tratado exclusivamente de investimentos privados. O parlamentar disse também que vê maior gravidade no caso de Jaques Wagner em comparação às revelações sobre o filme.

Além disso, Flávio mencionou as suspeitas sobre o filho do presidente da República, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como "Lulinha", no escândalo das fraudes sobre os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "O dinheiro do aposentado pode estar na conta do Lulinha, lá na Europa", declarou. A defesa de Lulinha nega envolvimento em ilegalidades, e ele não foi indiciado nem é formalmente investigado.

Wagner foi alvo da nona fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura fraudes ligadas ao banco Master. A PF suspeita que o senador tenha recebido um imóvel e pagamentos de propina por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares.

Na quinta-feira, 18, a assessoria de Jaques Wagner divulgou uma nota em que diz que o parlamentar "acompanha com tranquilidade" o andamento das investigações e "mantém a confiança na condução delas". Ele nega irregularidades e diz que "não é réu, não foi denunciado e não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados".

"Prestação de contas sobre o filme"

Flávio Bolsonaro ainda afirmou em entrevista que ainda aguarda a produtora Go Up Entertainment apresente a prestação de contas sobre o filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cuja realização contou com recursos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, segundo revelações do site The Intercept Brasil.

Em 15 de maio, Flávio havia dito a jornalistas que pediu à produtora a prestação de contas sobre o filme. Passado um mês, o senador não reportou publicamente o resultado do procedimento. "Estou esperando a própria produtora apresentar a prestação de contas, já que ela que fez os gastos, as contratações para viabilizar o filme", declarou.

Flávio acrescentou: "Inclusive, já saiu agora recentemente, parece que, numa ação da Justiça, a produtora apresenta uma prestação de contas, que já tem gastos em maior quantidade do que o investido por parte de quem aplicou dinheiro no filme".

O senador também negou que o dono do Banco Master tenha investido no filme. "Não foi o Vorcaro que investiu dinheiro no filme, foi uma empresa que ele indicou", afirmou.

Na semana passada, o site Metrópoles publicou uma matéria que diz que a produtora de Dark Horse declarou gasto de R$ 75 milhões com o filme sobre Bolsonaro. Segundo a matéria, a informação consta de uma perícia privada contratada pela própria Go Up e anexada ao processo em que o Instituto Conhecer Brasil (ICB) é investigado por suspeita de desviar dinheiro de um contrato com a Prefeitura de São Paulo.

O valor é menor do que a quantia de R$ 134 milhões negociada por Flávio, segundo o Intercept. O montante efetivamente pago ao filme por Vorcaro, por meio da empresa Entrepay, foi correspondente a R$ 61 milhões.