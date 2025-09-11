Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Voto de Fux acolheu da íntegra tese da defesa, diz advogado de Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), comemorou o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente de todas as acusações no processo por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Vilardi disse que o voto de Fux "acolheu na íntegra" as posições apresentadas pela defesa de Bolsonaro. "O voto do ministro Luiz Fux foi um voto que acolheu na íntegra a tese da defesa, então evidentemente que entendemos que é um voto absolutamente técnico que abordou as provas de uma forma exaustiva", disse.

O advogado de Bolsonaro também disse ter ficado "muito feliz com os reconhecimentos das preliminares". "Em algum momento, me pareceu que as preliminares que levantamos eram um tema menor, e Fux trouxe a questão do acesso aos documentos como uma questão fundamental e pacificada pela jurisprudência do STF", afirmou.

Vilardi também reforçou que, "desde o início do processo", a defesa do ex-presidente tenta dissociá-lo dos planos golpistas Punhal Verde Amarelo e Copa 2022 e dos atos de 8 de Janeiro. "Também sustentamos a tese de que aquelas reuniões que o ministro detalhou de forma exaustiva, se pudesse prevalecer a tese da denúncia, seriam meros atos preparatórios", disse.

O voto de Fux diverge dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino, que se manifestaram na terça-feira, 9, a favor da condenação. Ele foi o terceiro a votar no julgamento do núcleo central da trama golpista. Ainda faltam os votos da ministra Cármen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/JULGAMENTO/ADVOGADO/CELSO VILARDI
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

CPMI do INSS ouve ex-ministro José Carlos Oliveira nesta quinta-feira (11)

Ex-presidente do INSS será questionado sobre gestão no governo Bolsonaro e possíveis irregularidades.

11.09.25 9h56

Julgamento Bolsonaro

STF cancela sessão plenária e julgamento sobre golpe continua à tarde

A discussão será retomada nesta quinta-feira (11) às 14h com o voto da ministra Cármen Lúcia

11.09.25 9h37

voto divergente

Veja como votou Fux em cada crime para cada réu no julgamento do golpe

Ele condenou apenas dois dos oito réus em apenas um dos cinco crimes apontados pela PGR

11.09.25 9h23

Voto de Fux acolheu da íntegra tese da defesa, diz advogado de Bolsonaro

11.09.25 8h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

Julgamento Bolsonaro

Fux discorda de Moraes após 7 minutos de voto

Ministros do STF sinalizam discordância durante a ação penal

09.09.25 12h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda