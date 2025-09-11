Voto de Fux acolheu da íntegra tese da defesa, diz advogado de Bolsonaro

O advogado Celso Vilardi, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), comemorou o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu o ex-presidente de todas as acusações no processo por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Vilardi disse que o voto de Fux "acolheu na íntegra" as posições apresentadas pela defesa de Bolsonaro. "O voto do ministro Luiz Fux foi um voto que acolheu na íntegra a tese da defesa, então evidentemente que entendemos que é um voto absolutamente técnico que abordou as provas de uma forma exaustiva", disse.

O advogado de Bolsonaro também disse ter ficado "muito feliz com os reconhecimentos das preliminares". "Em algum momento, me pareceu que as preliminares que levantamos eram um tema menor, e Fux trouxe a questão do acesso aos documentos como uma questão fundamental e pacificada pela jurisprudência do STF", afirmou.

Vilardi também reforçou que, "desde o início do processo", a defesa do ex-presidente tenta dissociá-lo dos planos golpistas Punhal Verde Amarelo e Copa 2022 e dos atos de 8 de Janeiro. "Também sustentamos a tese de que aquelas reuniões que o ministro detalhou de forma exaustiva, se pudesse prevalecer a tese da denúncia, seriam meros atos preparatórios", disse.

O voto de Fux diverge dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino, que se manifestaram na terça-feira, 9, a favor da condenação. Ele foi o terceiro a votar no julgamento do núcleo central da trama golpista. Ainda faltam os votos da ministra Cármen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma.