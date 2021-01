Vivi Reis assume em Brasília e Nazaré Lima toma posse na Câmara dos Vereadores

Candidata mais votada à Câmara Municipal de Belém, Vivi Reis (PSOL) renunciou ao mandato logo após tomar posse como vereadora. Primeira suplente do PSOL na Câmara dos Deputados, ela ocupará a cadeira deixada pelo agora prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL).

“Seguindo os protocolos exigidos pela Câmara dos Deputados, tomei posse hoje (sexta-feira, 1º) na Câmara Municipal de Belém e, logo em seguida, renunciei para poder tomar posse como deputada federal pelo Pará. Essas Câmaras, que desde sempre pouco expressaram a diversidade do povo paraense, hoje se viram ocupadas por mulheres negras. A minha vaga para vereadora será ocupada por uma delas: a combativa e querida amiga enfermeira Nazaré Lima”, escreveu Vivi em suas redes sociais, acompanhada de uma foto com os dizeres "mulher negra, amazônida, feminista, bissexual, trabalhadora da saúde e deputada federal".

Ela foi empossada como deputada federal, remotamente, ainda nesta sexta-feira. Nas eleições de novembro, Vivi teve 9.654 votos, sendo a quinta mais votada, entre todos os vereadores eleitos, e a primeira entre as mulheres.

No lugar dela, na Câmara Municipal de Belém, ficará a primeira suplente do PSOL, vereadora enfermeira Nazaré Lima, que já ocupava uma cadeira na casa, na Legislatura anterior, encerrada no último mês de dezembro.

Nazaré confirmou que tomará posse da vaga nesta quarta-feira (6), devendo assim participar da votação do projeto que institui o programa Bora Belém e que foi apresentado pelo prefeito Edmilson Rodrigues aos vereadores, durante a cerimônia desta sexta.