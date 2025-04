Vigia recebe ação itinerante da Justiça de Trabalho por toda esta semana

A partir desta segunda-feira (7) e até sexta-feira (11), o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) promove nova edição da Justiça Itinerante, desta vez, no município de Vigia, no nordeste paraense. A ação será sempre das 8h às 18h, na sede da Sociedade Literária e Beneficente Cinco de Agosto, ao lado da Igreja Matriz, na rua de Nazaré, nº 580.

Na ação, a Justiça do Trabalho recebe reclamações trabalhistas e orienta tanto o trabalhador quanto o empregador sobre assuntos relativos ao Direito do Trabalho.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), parceiro da iniciativa, vai disponibilizar serviços como habilitação para benefícios previdenciários, regularização de dados, solicitação de aposentadoria e agendamento de perícias.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) também participa da ação, mas, de forma remota, prestando atendimento para solicitação do abono PIS/PASEP e do seguro-desemprego.

De acordo com o TRT8, “o objetivo é aproximar o Poder Judiciário do cidadão que mais precisa”. A ação é coordenada pela Vara do Trabalho de Santa Izabel do Pará, que também realizou uma edição da Justiça Itinerante no município de São Caetano de Odivelas, em março deste ano.

A juíza titular da Vara de Santa Izabel do Pará, Natasha Schneider, informou que o tribunal vem investindo na divulgação da ação “para alcançar o maior número de trabalhadores possível”, disse ela.

Serviço:

Itinerância da Justiça do Trabalho em Vigia

Data: 7 a 11 de abril de 2025

Horário: 8h às 18h

Local: Sociedade Literária e Beneficente Cinco de Agosto

Endereço: Rua de Nazaré, 580 - ao lado da Igreja Matriz.