VÍDEO: Senadores quase vão às vias de fato durante CPI da Pandemia

O clima esquentou durante a CPI da Pandemia, que nesta quinta-feira ouve o empresário Danilo Trento, da Precisa. Os senadores Renan Calheiros (MDB / AL) e Jorginho Mello (PL /SC) quase foram às vias de fato, sendo necessária a intervenção dos demais membros da Comissão para segurar os dois.

Durante o depoimento, Renan Calheiro começou a fazer críticas ao governo de Jair Bolsonaro, citando as negociações investigadas envolvendo a aquisição de vacinas. “Por essas coisas que aumentou a percepção de que o Governo é um Governo corrupto, porque as pessoas veem aqui uma negociação dessas, abertas, conhecida em detalhes. Eles se recusam a explicar, sem transparência nenhuma. Foi essa gente que foi escolhida pelo presidente da República para comprar vacina, quando recusava comprar vacina da Pfizer, Butantan, OMS. Ele preferiu esse tipo de negociação. É por isso que tem aumentado a cada dia a percepção de que o governo é um governo corrupto”.

O senador Jorginho reagiu às declarações, afirmando que não foi o presidente quem escolheu a empresa, “foram os picaretas que tentaram vender”. Renan disse que não deu a palavra e que não podia ser interrompido. A partir daí iniciou o bate-boca. “O senhor não pode estar falando isso do presidente. O senhor não tem envergadura para falar isso”, disse Jorginho.

Renan pediu para o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD/AM), não deixar Jorginho interromper sua fala e insistiu que não aceitava interrupção. “Mas eu falo do mesmo jeito”, respondeu o político de Santa Catarina. Mas Renan continuou afirmando que não aceitava ser interrompido. “Vai pros quinto então...”, disse Jorginho. “Vá vossa excelência com o seu presidente e com o (empresário) Luciano Hang”, respondeu Renan. “Vá lavar a boca para falar do Luciano, um empresário decente, um homem honrado”, continuou Jorginho.

Já bastante alterado, Renan respondeu: “Vá lavar a tua, vagabundo!”, e Jorginho rebateu: “Vagabundo é tu, ladrão, picareta”

Os dois se levantaram e se aproximaram. Renan, exaltado, foi pra cima de Jorginho. O áudio da transmissão foi cortado nesse momento. Demais senadores tentaram acalmar os ânimos e seguraram os dois colegas.

Omar Aziz pediu que fosse desconsiderado tudo que havia sido falado pelos dois senadores.