Vice-presidente Hamilton Mourão visita o Pará e é recebido pelo governador Helder Barbalho

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão foi recepcionado pelo governador Helder Barbalho, nesta quarta-feira (8), em jantar de boas-vindas realizado na Estação das Docas, na avenida Marechal Hermes, no bairro da Campina. O evento contou com a presença de autoridades diplomáticas de diversos países e representantes de ministérios. A comitiva chegou na quarta-feira, às 8h, em Parauapebas e depois seguiu para Carajás, onde foi realizado voo sobre a Floresta Nacional de Carajás e visita às operações da mineradora Vale.

"Esta viagem vai se desenvolver na Amazônia Oriental, mais especificamente no estado do Pará. O objetivo é apresentar a essas autoridades estrangeiras - bem como ao público brasileiro, por meio dos formadores de opinião que irão nos acompanhar - a realidade da região e as principais políticas [federais e estaduais] com vistas ao desenvolvimento da Amazônia Legal”, anunciou Mourão, em entrevista. Assista: