Vice-presidente Hamilton Mourão vem ao Pará nesta quarta falar sobre combate a crimes ambientais

Nesta quarta-feira (18), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL) desembarca no Pará, onde apresentará dados sobre a Operação Samaúma, de combates a crimes ambientais. Segundo informações divulgadas pelo Palácio do Planalto, ele vai conceder uma entrevista coletiva às 11h, no 51º Batalhão de Infantaria de Selva, localizado na avenida Presidente Médice, no município de Altamira.

A Operação Samaúma, coordenada pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, conta com a ação das Forças Armadas, buscando a Garantia da Lei e da Ordem Ambiental. Ela ocorre em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental, em áreas de propriedade ou sob posse da União e em outros sítios do estado, mediante requerimento do governador.

Todas as atividades vem sendo realizadas em conjunto com órgãos e agências de proteção ambiental e de segurança pública. As ações ocorrem nos municípios paraenses de Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, São Félix do Xingu e Trairão e devem seguir até o dia 31 de agosto de 2021.

A operação foi nomeada com este nome em homenagem à maior árvore da Floresta Amazônica. A Samaúma ou Sumaúma destaca-se por sua altura, que pode alcançar 70 metros, e por uma copa que se projeta acima das demais.