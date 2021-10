Vice-prefeito de Belém revela conversas com Edmilson Rodrigues antes da segunda internação

Conduzindo a administração municipal há cerca de vinte dias, desde que o prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) teve que se afastar dos trabalhos para tratamento contra a covid-19, o vice-prefeito de Belém, Edilson Moura (PT), falou sobre os últimas conversas mantidas com o chefe do Executivo de Belém e a expectativa de retorno dele à gestão. Em vídeos enviados enviados ao Grupo Liberal, o petista conta que mesmo no hospital, Edmilson manteve contato assim que saiu do semi-intensivo, durante a primeira internação, iniciada no dia 06 de outubro e que durou 12 dias.

Edmilson Rodrigues e Edilson Moura militam juntos desde a década de 80 (Divulgação / Ascom / Mácio Ferreira)

“Eu falei com ele através de chamada de vídeo”, conta, informando que os dois chegaram a conversar durante uma reunião de governo. “Logo que ele saiu do hospital, nós conversávamos muito pelo WhatsApp, através de mensagens de voz, de texto”, revela.

Horas antes de ser internado de novo, com fortes dores na costas provocadas por um derrame pleural, Edmilson mandou uma mensagem ao seu vice pedindo que Edilson o acompanhasse no Congresso de Novos Prefeitos, em Brasília, no próximo mês. “Eu disse pra ele: “comandante, você dita as ordens, a hora que você precisar, eu estou aqui à disposição e com certeza vamos a esse Congresso em Brasília””, revela. “Foi o último contato com ele, porque horas depois ele voltou para o Porto Dias”.

Edmilson passou por uma cirurgia ainda no sábado e outro procedimento médico na segunda, para drenar fragmentos de sangue residual que estavam retidos. Ele continua internado.

“Nos contatos que eu mantive, o Edmilson estava bem, tranquilo. Inclusive na conversa que nós fizemos através de vídeo, ele estava bem disposto, muito forte, brincalhão, e dizendo que estava retornando, foi próximo de retornar para a casa dele e demonstrando toda a vontade de retomar seus trabalhos na Prefeitura. Na conversa que eu mantive fora do hospital, ele também demonstrou essa vontade”, declarou.

Segundo Edilson Moura, a Prefeitura vive a expectativa de retorno de Edmilson. Ele mandou uma mensagem ao gestor. “Estamos te aguardando, você pode ter certeza que nós sabemos da sua importância na gestão municipal, o povo de Belém te aguarda ansiosamente, eu tenho recebido muitas informações de carinho, de solidariedade, tenho tranquilizado as pessoas, mostrando que os boletins que tem chegado a mim são tranquilizadores, que todos os procedimentos que estão sendo feitos são procedimentos que estão melhorando o seu quadro de saúde e que em breve você estará conosco. O povo de Belém te adora. A manifestação do povo de Belém tem sido maravilhosa, solidária e a sua equipe na Prefeitura também tem orado, rezado muito por você, assim como o povo de Belém. Todos nós esperamos que em brevíssimo tempo você estará reassumindo suas funções”.

Edmilson e Edilson se conhecem há muitos anos e têm militância próxima desde a década de 80. “O povo de Belém te elegeu porque confia no seu trabalho, na sua sensibilidade e naquilo que você representa na vida pública. Somos uma equipe e como uma equipe nos vamos manter a máquina administrativa municipal funcionando, mas aguardando o seu retorno porque o comandante é você”, concluiu.

Administração

De acordo com a Prefeitura de Belém, não houve pedido de licença do prefeito Edmilson Rodrigues ao se hospitalizar, porque não havia necessidade e nem recomendação legal expressa nesse sentido. Além disso, o trâmite de uma eventual licença médica precisaria ser apreciada pela Câmara Municipal, como estabelecido no Artigo 45, IV, da Lei Orgânica do Município. O mesmo artigo define que o prefeito somente é obrigado a passar o cargo para o vice nas viagens nacionais acima de 15 dias ou ao exterior, por qualquer tempo.

Ao longo da internação, o prefeito esteve consciente e orientado, recebendo os tratamentos estabelecidos, sem que houvesse, por parte da equipe de profissionais, a avaliação de que a terapia recebida o incapacitasse para o exercício do mandato.

Por outro lado, ainda de acordo com a Prefeitura, desde 4 de outubro, o vice-prefeito Edilson Moura passou a substituir o prefeito nas agendas oficiais e públicas, além de participar, como de costume, das atividades administrativas.