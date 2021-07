Vice-prefeito de Jacareacanga é preso em operação contra garimpos ilegais

O vice-prefeito de Jacareacanga, Valmar Kaba Munduruku, que, segundo a Polícia Federal estava envolvido nos ataques à base operacional da PF em maio deste ano, foi preso como um dos alvos da operação Mundurukânia II, na quinta-feira (8), no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. As informações foram divulgadas pelo G1 Pará.

Valmar estava foragido e, segundo a Polícia Federal, entregou-se na delegacia. O mandado de prisão do vice-prefeito foi decretado pela Operação Mudurukânia II. Na primeira fase da investigação, o vice-prefeito era investigado por envolvimento com garimpos ilegais na região.

A operação entrou na fase dois porque, durante a fase um, que tinha o objetivo de combater garimpos nas terras indígenas, mas houve conflitos. Na ocasião, forças de segurança da Polícia Federal foram surpreendidas por um grupo de garimpeiros que iniciou um protesto contra a operação de proteção das terras indígenas.

Os manifestantes tentaram invadir e depredar patrimônio da União, como aeronaves e equipamentos policiais. Os agentes conseguiram dispersar os invasores sem que houvesse feridos.

Mas a Polícia Federal respondeu a esses ataques investigando os agressores. Os agentes já cumpriram seis mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Itaituba.