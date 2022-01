Vice-prefeito de BH recebeu R$ 9 milhões de empresa de ônibus, diz site

Segundo apurações do site Moon BH, o vice-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, integrou o Conselho Administrativo da empresa Marcopolo, com um alto salário, de, aproximadamente, R$ 1,6 milhão por ano. As informações são do Moon BH.

Noman ocupou o cargo entre 2008 e 2014, conforme as informações disponibilizadas no próprio perfil do Linkedin. O vice-prefeito teria recebido pelo menos R$ 9 milhões da empresa que produz carrocerias e peças para ônibus. Por mês, representam um salário de R$ 140 mil.

Fuad Noman assumirá a prefeitura no dia 26 de março, com a renúncia de Alexandre Kalil.