Vice-prefeito de Ananindeua renuncia ao cargo para assumir mandato de deputado estadual

Erick Monteiro (PSDB-PA), de 46 anos, deixou a vice-prefeitura de Ananindeua para assumir seu primeiro mandato de deputado estadual. Ele foi eleito com 78.053 votos nas Eleições de 2022. O ato ocorreu no último dia 31, em sessão realizada pela Câmara Municipal de Ananindeua, no auditório da Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA).

Com a saída de Erick, o cargo de vice-prefeito de Ananindeua fica vago e, pela Legislação, automaticamente o presidente da Câmara Municipal, Rui Begot (sem partido), se torna o vice-chefe do executivo. “O município não perde o espaço político com a saída do Erick para essa nova missão. Pelo contrário, ganha mais força para buscar recursos e investir em obras e serviços na cidade”, acredita Rui.

Posse

Erick Monteiro tomou posse como deputado estadual no dia 1° de fevereiro, em cerimônia realizada no plenário Newton Miranda da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), em Belém. Ele integra a 61ª Legislatura na Casa (de 2023 a 2027), composta pelos 41 deputados, dos quais 22 foram reeleitos e 19 são novos parlamentares. Durante a solenidade, os deputados estaduais elegeram a nova mesa diretora da Casa para o biênio 2023-24.