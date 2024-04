Vice-governadora Hana Ghassan convida apresentadora Oprah Winfrey para conhecer Belém

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, teve um encontro com a apresentadora, empresária da mídia e do entretenimento dos Estados Unidos, Oprah Winfrey, considerada uma das maiores influenciadoras do mundo, que esteve no Brasil nesta semana. Hana aproveitou o encontro, ocorrido na quarta-feira (10/04), para convidar a comunicadora norte-americana a visitar a capital paraense e participar da Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada na cidade, em novembros de 2025.

As duas se encontraram em São Paulo, durante o “Legends In Town”, evento que reúne grandes personalidades de diferentes áreas.

"Em São Paulo (SP), tive um encontro com a @oprah, uma das personalidades mais influentes da atualidade!! O evento em que fui convidada, o “Legends In Town”, debateu o protagonismo da mulher na sociedade, reunindo lideranças de diversos segmentos, como negócios e politica", disse Hana, em suas redes sociais.

"Convidei ela para conhecer Belém e participar da COP 30 na Amazônia!", acrescentou a vice-governadora.

Participação em evento

Durante o Legends In Town, Oprah Winfrey participou de um painel com a atriz Taís Araújo, no qual falou sobre a sua trajetória e citou seus ancestrais escravizados. A apresentadora nasceu nos anos 1950, quando a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos desabrochava.

Oprah lembrou que, em muitas ocasiões na carreira, foi a única mulher e a única pessoa negra presente na sala, mas afirma que jamais se sentiu frágil, porque tem convicção na força de seus antepassados.

Durante sua apresentação, a apresentadora abordou diferentes temas e também defendeu a importância da diversidade nas empresas.

"Não existe nenhum problema no mundo que não seja resolvido melhor por uma equipe diversa. Nenhum. Cada membro da equipe traz uma perspectiva diferente, a partir das suas próprias experiências de vida. Se você está dirigindo uma empresa, você sabe que, mesmo na sua própria família, cada criança é diferente. Elas vêm, cada uma, com suas próprias qualidades. São diversas", declarou.

Hana também entregou bombons regionais para Oprah e comentou sobre o convite para a apresentadora norte-americana. “Trouxe uma degustação da nossa culinária para ela, exemplo de história positiva. O momento foi de inspiração para nós, mulheres, que ainda vivemos em uma cultura desigual em diversas áreas, mas podemos e devemos seguir em frente desbravando horizontes, empreendendo e conquistando espaço".

Por Todas Elas

A vice-governadora do Pará está à frente do programa do governo estadual "Por Todas Elas". A iniciativa leva atendimentos em diversas áreas para mulheres de diferentes regiões do Pará, além da conscientização da importância da mulher na política e no empreendedorismo. A ação foi lançada como parte da programação de aniversário do Dia Internacional da Mulher e já passou por municípios como Breves e Castanhal.

Hana falou da série de atendimentos assegurados pelo programa, como consultas médicas e odontológicas, além de serviços de embelezamento, emissão de documentos, ajuda através de kits para grávidas e outros benefícios.

"Mas para além disso, levamos palestras para as mulheres, para incentivar e fortalecer o empreendedorismo feminino. Hoje mais de 50% das empresas abertas são lideradas por mulheres e queremos que as mulheres, cada vez mais, com o apoio do governo do Estado, possam ter sua autonomia financeira, que entendemos ser um dos principais pilares", finalizou.

Confira o Calendário do 'Por Todas Elas', em abril:

Dia 12 - Capanema

Dia 26 - Paragominas

Dia 30 - Cametá