Vereadores tomam posse em cerimônia na Câmara Municipal de Marabá

Em Marabá, no sudeste do Pará, a posse dos eleitos é realizada, na tarde desta quarta-feira (1º/01), em meio ao clima de grande expectativa, principalmente, pela escolha da mesa diretora da Câmara Municipal, onde ocorre a cerimônia.

Vereadores da base do prefeito eleito Toni Cunha (PL) tentaram fazer com que a votação da mesa diretora acontecesse em uma sala reservada. No entanto, os demais parlamentares reagiram e colocaram a urna no centro do plenário, como aconteceu nas últimas cerimônias.

“Hoje, estão querendo mudar o rumo da nossa história nessa casa legislativa”, disse a vereadora Cristina Mutran (MDB), que preside a solenidade, referindo-se à mudança do local de votação na cerimônia.

Após um clima de tensão entre os parlamentares, a votação ocorre em público, diante do plenário lotado.