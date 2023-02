Vereadores destacam ações prioritárias para Belém na primeira sessão do ano

Durante abertura do ano legislativo da Câmara dos Vereadores de Belém (CMB), vereadores, em pronunciamento, desejaram à nova Mesa Diretora uma boa gestão. Aproveitaram a presença do prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), que estava acompanhado de membros da administração municipal, para pedir obras e serviços e atenção dos secretários para as demandas dos parlamentares. A sessão ocorreu nesta terça-feira (1º).

O vereador John Wayne (MDB), que presidiu a sessão inaugural, saudou o estreitamento dos laços entre os governos federal, estadual e municipal. Allan Pombo (PDT), na mesma linha, destacou o fato de o empresário paraense Jader Filho ter assumido o Ministério das Cidades, e Waldez Goes, pedetista e ex-governador do Amapá, o da Integração e Desenvolvimento Regional.

VEJA MAIS

Pombo também destacou duas realizações que, segundo ele, mudarão a cara de Belém: a execução do projeto do Mercado de São Brás e a realização da Conferência das Partes (COP 30) em Belém no ano de 2025. A capital paraense é candidata do Brasil para sediar a conferência do clima.

Vereador John Wayne (MDB) (João Gomes / CMB)

Durante a Sessão, o prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) apresentou a mensagem do Executivo para o Legislativo. O prefeito fez um balanço dos dois últimos anos e as perspectivas para os próximos dois anos.

Edmilson fala em legado se Belém sediar a COP 30

O chefe do Executivo Municipal, em entrevista à imprensa, falou da parceria com a Câmara Municipal e a real possibilidade de Belém ser sede da COP 30, “Espero que a Câmara siga como tem sido, solidária com o povo de Belém, votando em projetos que são para beneficiar a vida do Povo. Sabemos da capacidade do presidente John Wayne, esperamos trabalhar de forma parceira para que o Executivo e o Legislativo possam trabalhar em conjunto para ajudar a preparar Belém para a COP 30 e deixar um legado para o povo de Belém e ao passo que, as autoridades que participarem do evento, voltarem a seus países, possam falar que valeu a pena, e o que ficou aqui em investimento de infraestrutura, social, na modernização da cidade, na educação e no turismo, foi em benefício da população”, falou o prefeito.

Veja a composição da Mesa Diretora