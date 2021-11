Vereadoras de São Paulo brigam no banheiro e caso vai parar na delegacia

Uma discussão que começou no plenário da Câmara Municipal de São Paulo e continuou no banheiro acabou indo parar na delegacia, após a vereadora Cris Monteiro (Novo) registrar um boletim de ocorrência contra a colega de partido, Janaína Lima. De acordo com o relato levado para a polícia na manhã desta quinta-feira (11), Janaina teria tentado enforcar Cris Monteiro dentro do banheiro da Câmara Municipal de São Paulo. As informações são da coluna Painel, da Folha de São Paulo.

A briga entre as duas começou ainda no plenário, durante a votação da reforma da Previdência. O motivo seria um desentendimento pelo tempo de fala que cada uma teria. Na manhã desta quinta, Cris Monteiro foi até a delegacia e está realizando o exame de corpo delito. A vereadora confirmou a tentativa de enforcamento e disse que seu pescoço está com marcas da agressão.

Procurada, Janaína não respondeu ao contato da coluna.