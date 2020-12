Vereadora mais votada de BH é ameaçada de morte; 'mar de sangue', diz autor

A professora Duda Salabert, vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, está sendo ameaçada de morte e vítima de transfobia. A parlamentar recebeu um email assinado por um grupo neonazista no qual sofre xingamentos discriminatórios e intimidações: “Vou te matar”. A mensagem ainda promete fazer “um mar de sangue” no colégio Bernoulli, onde Duda leciona, assim que a unidade voltar com as aulas presenciais.

Duda revela que as ameaças se tornaram constantes desde que venceu o pleito, no último dia 15, quando se tornou a primeira mulher transexual eleita vereadora e a mais votada da história da capital mineira, com 37,5 mil votos. “Sempre recebo as mensagens pelo Instagram, mas ontem (quinta-feira, 3) foi a primeira vez que chegou por email. Eles também encaminharam para toda direção do Bernoulli”, conta.

Na ameaça, o autor diz estar desempregado, com a esposa fazendo tratamento contra câncer de mama e “vivendo do Auxílio Emergencial”. O criminoso proferiu xingamentos transfóbicos e prometeu comprar “duas pistolas 9 mm no Morro do Engenho”, no Rio de Janeiro, para executar a vereadora eleita. O ataque aconteceria quando as aulas presenciais retornarem no Bernoulli e Duda não seria o único alvo.

“Vou matar todas as vadias, todos os negros, que infelizmente serão bem poucos, um ou dois cotistas, e depois vou te matar… Depois de matar mais vadias e explodir alguns carros na portaria, eu vou meter uma bala na minha cabeça. Eu não tenho mais nada a perder. Quando as aulas presenciais voltarem, o Bernoulli virará um mar de sangue”, escreveu em outro trecho.

‘Não vão me silenciar’

A ameaça veio com a assinatura de Ricardo Wagner Arouxa, nome usado por um grupo neonazista. “Há uma preocupação muito grande porque aquele psicopata, que fez o massacre na escola de Suzano, segundo alguns jornais, fazia parte deste grupo. Eles articulam nacionalmente em torno desta assinatura”, afirma a vereadora eleita.

Mesmo preocupada com as ameaças recebidas, Duda diz acreditar nas autoridades competentes. “Ao mesmo tempo [que fico preocupada], confio na investigação da Polícia Civil de Minas Gerais e acredito que eles vão chegar até os autores da ameaça”. Na visão da professora, tudo que vem acontecendo é uma tentativa de silenciá-la.

“O email que recebi é um atentado psicológico com o objetivo de silenciar a minha luta e causar minha demissão na escola que trabalho. Quando candidatei ao Senado, em 2018, ligavam para o colégio pedindo minha demissão e avaliavam a página da escola negativamente no Facebook. Não vão me silenciar”, ressalta.

Denúncia

Duda Salabert realizará o registro da ocorrência na tarde desta sexta-feira (4). “Tenho um encontro marcado com a delegada Larissa Mascotte, da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, e ela já se colocou à disposição para dar o auxílio necessário”.