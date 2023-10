Vereadora de Belém, Bia Caminha denuncia ameaça de estupro recebida por email

A vereadora de Belém Bia Caminha (PT) usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (12), para denunciar uma ameaça de estupro que teria recebido por email. Na imagem compartilhada, uma pessoa que se identifica como Anderson Rocha Ludovico de Meneses envia um texto à parlamentar. O assunto do email seria “Eu desejo que mais mulheres sejam estupradas”.

Na foto, o suposto criminoso defende o grupo palestino Hamas, dizendo a ideologia deve ser instalada no Brasil para “expurgar o mal que aflinge nosso país”. “Que todas as mulheres, negros, nordestinos e homossexuais sejam degolados e mortos. Que mais mulheres sejam estupradas e mortas, preferencialmente em frente aos seus filho, maridos, conhecidos e familiares, a fim de que se tornem exemplos de purificação”, continua a pessoa.

O assunto do email seia “Eu desejo que mais mulheres sejam estupradas” (Reprodução / Instagram @beatrizcaminha)

Denúncia

Por meio do Instagram, Bia Caminha diz estar “exausta de parar de estudar, trabalhar, cozinhar e fazer seja lá o que for para acionar órgãos, governos, instituições, o meu partido, e ver a inércia de todos estes diante desse atentado à democracia, que eu e outras parlamentares feministas, negras e LBTs vem sofrendo”.

Ela ainda critica os órgãos de investigação e segurança, alegando que passou por inquérito na Polícia Federal, que estaria “parado há meses”. Também cita um relatório de risco da Polícia Civil que, segundo ela, não teve nada executado, e ainda um pedido de inclusão no Programa de Defensores de Direitos Humanos que não teria tido andamento, entre outros.

“Cansada de ser ameaçada constantemente e saber que não posso contar com ninguém além de mim mesma, dos meus companheiros do MPJ e com a minha família. Cansada de observar o silêncio e a inércia de todas as pessoas que votei e apoiei nos últimos anos. Cansada de fingir que tá tudo bem”, declarou, nas redes sociais.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.