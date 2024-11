Vereador Zezinho Lima (PL) deixa UTI, neste domingo (17)

O recém-eleito vereador de Ananindeua, Zezinho Lima (PL), deixou Unidade de Terapia Intensiva (UTI), neste domingo (17), mas permanecerá hospitalizado. O anúncio foi feito por meio das redes sociais com uma foto do vereador ao lado dos profissionais de saúde e da esposa, no Hospital Porto Dias.

A legenda da foto diz, "Estou deixando, nesse domingo, a UTI. Mas continuarei internado no hospital Porto Dias. Passei por uma experiência sobrenatural. Obrigado a toda essa equipe maravilhosa, que cuidou tão bem de mim, e a todos que oraram pela recuperação da minha saúde. Deus é fiel!".

Zezinho Lima (PL) passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor no pulmão na sexta-feira (8/). Durante o procedimento, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi colocado em coma induzido, segundo comunicado da equipe médica.

Na última segunda-feira (11) após três dias em coma induzido ele acordou. Neste dia, o Grupo Liberal ouviu o filho do vereador, o estudante de medicina, Mauro Tobelem de Lima, de 20 anos. O jovem contou que o pai tinha começado o processo de despertar, ainda no domingo.

Também no último domingo (11), a esposa do parlamentar, Rayssa Gomes, contou por meio das redes sociais que o marido reagiu à sua presença, em uma das visitas que ela fez.

“Ao contrário da outra vez que ele só apertou minha mão, dessa ele respondeu balançando a cabeça. Falei o quanto ele era amado por mim e por todos vocês, falei que estamos todos orgulhosos do grande guerreiro eu ele é. Expliquei que ele precisa ter calma e que já já iremos para o melhor lugar do nosso mundo (o nosso quarto)”, escreveu Rayssa.