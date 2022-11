Vereador destaca conduta profissional e amorosa de Romulo Maiorana 

O vereador de Belém Igor Andrade (Solidariedade) parabenizou a TV Liberal pelo documentário exibido na noite do último domingo (20) sobre os 100 anos do empresário e jornalista Romulo Maiorana. Em pronunciamento na Casa, ele destacou Romulo como um visionário e o amor que tinha pelo jornalismo, que o fez criar um dos maiores grupos de comunicação do Brasil.

"Admiro a trajetória do Sr. Romulo Maiorana, nordestino, assim como a minha mãe e tantos brasileiros admiráveis, que ajudaram a construir a história do nosso país. Ele foi, sem dúvida, um visionário precursor do desenvolvimento da mídia e das comunicações em nosso estado, além de um empresário com grande tino comercial", afirmou o parlamentar.

CMB (Reprodução)

’Romulo Maiorana: 100 anos de história’ tem entrevistas com jornalistas, publicitários, empresários, ex-funcionários, amigos e familiares de “Seu Romulo”, como era carinhosamente chamado por muita gente. De acordo com a equipe da TV Liberal, responsável pela produção, "o telespectador conhece histórias de bastidores, curiosidades e experiências compartilhadas ao longo da vida de um visionário da comunicação na Amazônia".

Para Igor Andrade o maior legado de Romulo Maiorana para a sociedade paraense é "o da notícia com credibilidade, que até hoje chega aos paraenses por intermédio de O Liberal, em suas versões física e on-line, e também da Rádio e TV Liberal. São a sua principal marca, sinônimo de qualidade reconhecida nacionalmente".

Moderno e arrojado

"Tenho 41 anos e o admiro por sua garra, competência e por cuidar pessoalmente de cada detalhe para que seus objetivos fossem alcançados. Ele não media esforços para que tudo ficasse do jeito como queria, seja na modernização do parque gráfico do jornal ou na expansão de seus negócios, como na época da RM Magazine. Isso é algo que temos em comum, pois me elegi vereador com o objetivo de fazer uma Belém melhor todos os dias", disse ele.

O vereador também destacou a conduta amorosa de Romulo Maiorana, que gostava de ter a família e amigos sempre por perto. "O que mais chamou a minha atenção no documentário foi a participação de sua família no dia a dia das empresas, o ajudando a construir e consolidar essa história, com atenção, cuidado e carinho com os funcionários, que se tornaram parte de sua família também. O elemento humano é muito admirável em sua história. Ele era tão querido pela população que o cortejo de sua despedida causou uma verdadeira comoção em Belém".

"Quero destacar a importância do Sr. Romulo Maiorana para o jornalismo paraense e enaltecer o compromisso dele com a credibilidade e a verdade, para que sirva de exemplo para todos que pretendam abraçar essa profissão, sempre tão respeitada por ele, mas, que hoje em dia, lamentavelmente, não recebe o devido respeito. Também destaco a qualidade notável, a forma estratégica como ele lidou com seus negócios, sempre com uma grande ideia para chamar atenção e se destacar no mercado editorial e empresarial", concluiu o parlamentar.