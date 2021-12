Vereador de Tucumã sugere que animais de rua sejam 'entregues aos leões'

Durante a sessão ordinária sobre proteção animal, da Câmara dos Vereadores do município de Tucumã, o vereador Antônio Bezerra Franco (PSB) sugeriu que animais de ruas fossem entregues para alimentar leões em zoológicos. A fala do parlamentar foi filmada e compartilhada nas redes sociais.

No vídeo, uma pessoa questiona se o vereador pretendia matar os cachorros, e como resposta, Antônio diz: “É levar para os zoológicos, colocar para fazer exames e lá, eles comem. Os leões e as onças. Acho que a cidade que tem mais gato no mundo é aqui. Gato é muito pequeno. Acho que não dá nem uma dentada para um leão”.

O conteúdo foi divulgado no perfil do deputado estadual delegado Bruno Lima (PSL), que atua em prol da causa animal. “Inaceitável a fala desse indivíduo! Junto com o nosso parceiro e deputado local, @igornormando, tomaremos as medidas cabíveis contra a declaração do vereador”, escreveu.