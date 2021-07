Vereador de Belém sobre governador que assumiu ser gay: "muita sem-vergonhice"

Após falar de sua orientação sexual em entrevista gravada na tarde desta quinta-feira (1º), ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, o governador Eduardo Leite (PSDB), recebeu muitas palavras de apoio pelas redes sociais e agradecer seus seguidores.

(Reprodução)

"As inúmeras mensagens de carinho e apoio que estou recebendo me deixam absolutamente seguro: o amor vai vencer o ódio! Muito muito muito obrigado a todos!". Porém, um vereador de Belém, do mesmo partido que Eduardo, surpreendeu ao atacar o gestor estadual, que assumiu ser gay.

"É muita sem-vergonice" (sic), disse Mauro Freitas, também do PSDB.

Procurado, Freitas disse que ia se informar com a sua assessoria, pois não é ele quem administra o Twitter.

Cerca de uma hora depois do primeiro contato, o vereador procurou novamente o jornal O Liberal para informar que ainda não conseguiu falar com o assessor, o único que tem a senha do seu perfil no twitter. Por isso, não conseguia retirar a publicação. "Eu sou padrinho da parada Lgbt, como vou falar uma m** dessas!", disse. "Só vou poder tirar isso, depois que eu conseguir falar com ele", completou

O parlamentar informou ainda que vai exonerar o assessor que toma conta do seu twitter.

Na entrevista veiculada na madrugada desta sexta-feira (02), Leite disse que não tem "nada a esconder" e que se orgulha de sua sexualidade.. "Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso", declarou.